All’Alberghiero di Dronero la consegna delle borse di studio della Fondazione “Pietro Allemandi”

Sono stati 37 gli studenti di Dronero e della Valle Maira a essere premiati, sabato 16 settembre, nel salone delle cerimonie dell’Istituto Alberghiero di Dronero. A loro la consegna le borse di studio della Fondazione “Pietro Allemandi”, ultimo sindaco democraticamente eletto a Dronero prima del fascismo. Arrestato dai tedeschi e deportato nel campo di concentramento di Mauthausen, Allemandi vi morì il 28 aprile 1944.



Il presidente della Fondazione, Adolfo Cesano, affiancato dal segretario Mauro Arnaudo e dal Consiglio di Amministrazione composto da Don Giovanni Banchio, Francesca Donadio, Dario Cuniberti e Annalisa Simondi, ha consegnato i riconoscimenti agli alunni delle scuole superiori a indirizzo tecnico-professionale che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico 2022-2023. Un momento molto emozionante, che da sempre ha come obiettivo quello di valorizzare il merito e promuovere l’importanza della cultura come prezioso strumento per i giovani ed il loro futuro.

Il budget a disposizione era di 20mila euro. È stato suddiviso in 37 assegni con importi variabili dai 450 a 650 euro in relazione alla media scolastica.



GLI STUDENTI PREMIATI

Allemandi Sara, Averaldo Kevin Luigi Aurelio, Cazelato De Souza Miguel Angelo, Acchiardi Giorgio, Bianco Federico, Dalmasso Stefano, Shekhawat Keshav Singh, Cucchietti Denis, Garzini Gabriele, Poetto Federico, Viale Pietro, Viada Matteo, Garino Giulia, Girardo Elison, Isoardi Maria, Zocco Alexandra, Dutto Ilaria Maria, Dalmasso Andrea, Allione Matteo, Belliardo Alice, Blanc Eva, Zaia Serena, Acchiardi Letizia, Faramia-Lagneau Valentina, Gallo Alessia, Barbero Davide, Barbero Elisa, Bertolotti Luca, Luciano Matteo, Allione Isabella, Garella Michele, Torelli Luca Augusto, Giraudo Giacomo, Mazza Francesco, Gertosio Michele, Carle Sofia, Salvagno Christian.