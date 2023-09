Cuneo: il Comune stanzia 20.000 euro per manutenere il condominio di piazza Boves

Figura anche nell’ultima variazione di bilancio piazza Boves di Cuneo. Presentato dall’assessore Valter Fantino nella serata di ieri (martedì 19 settembre) in sala consiglio del municipio del capoluogo, il documento inserisce nelle voci relative alle spese in conto capitale – previste nel 2023 per un totale di 302.896,17 euro – anche quella da 20.000 euro per la manutenzione straordinaria del locale condominio.



Il condominio, così come l’Irish Pub chiuso temporaneamente e il parcheggio sotterraneo, nelle ultime settimane è stato al centro delle polemiche e delle lamentele dei residenti, così come del dibattito pubblico legato a sicurezza e degrado. L’amministrazione comunale ha realizzato anche un partecipato sopralluogo, e successivamente deciso la chiusura del settimo piano del parcheggio (di pertinenza comunale e mai davvero utilizzato).



Il consigliere comunale Franco Civallero (FI) ha presentato un’interpellanza durante l’ultimo consiglio comunale denunciando proprio lo stato del centro storico della città. Contestualmente, l’assessore Cristina Clerico aveva sottolineato nella risposta che “la giunta non nega niente, né minimizza: abbiamo lavorato, stiamo lavorando e continueremo a lavorare, si spera sempre meglio e in costante sinergia con le forze dell’ordine del territorio, tramite azioni diversificate e complesse che per loro stessa natura non possono portare risultati nel breve termine ma guardano al bene dei cittadini più a lungo raggio. Non molliamo la presa. Tutto quel che possiamo fare per garantire ai residenti della piazza una migliore qualità della vita lo faremo”.



La variazione di bilancio – particolarmente corposa e afferente in buona sostanza a tutti gli assessorati e settori comunali – verrà discussa ulteriormente nel secondo consiglio comunale del mese di settembre, in programma per lunedì 25 e martedì 26.