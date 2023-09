Il Museo Diffuso Cuneese partecipa al WTE, il Salone Mondiale del Turismo di Torino

È Torino ad ospitare la quattordicesima edizione del World Tourism Event –Salone Mondiale del Turismo nei siti Patrimonio mondiale, in programma dal 21 al 23 settembre, nella sua prestigiosa sede di Palazzo Carignano.

Un’edizione rinnovata che oltre al tradizionale spazio espositivo dedicato ai siti Patrimonio Mondiale e all’immancabile workshop b2b riservato ai buyer e seller dei settori italiani e internazionali, vedrà un ricco calendario di approfondimenti sui temi di attualità legati al turismo e alla conservazione, promozione e valorizzazione dei siti Patrimonio Mondiale.

L’occasione sarà propizia per presentare ufficialmente ai presenti, il circuito del Museo Diffuso Cuneese nell’ambito dello stand dedicato alla FICLU, grazie al sostegno del Club per l’UNESCO di Cuneo.

Attorno al Monviso – MaB dell’UNESCO – si sviluppa una terra di frontiera che ha visto l’incontro di culture diverse nel corso dei secoli attraverso cammini e creste alpine. Questo fattore ha portato alla disseminazione di luoghi di arte e fede su tutto il territorio, veri beni immateriali: piccoli gioielli in grado di parlare ai pellegrini, fedeli e visitatori di oggi e di ieri con linguaggio semplice e immediato, carico di suggestione.

In questo contesto è nato nel 2012, su impulso del Rotary Club di Cuneo, il Museo Diffuso Cuneese per valorizzare, rendere fruibili e far conoscere ad un pubblico sempre più ampio ed internazionale queste perle di cultura, devozione e arte.

Ben presto il raggio d’azione si è allargato riunendo nel progetto numerosi enti in qualità di promotori e sostenitori: Rotary della Provincia di Cuneo e del Distretto 2032, l’ente di promozione turistica della provincia di Cuneo ATL Cuneese, la Fondazione CRF, il Club per l’UNESCO di Cuneo, i Comuni di Manta e di Busca. L’importanza della realizzazione ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Cuneo, della Città di Cuneo e della Fellowship del Rotary International F.R.A.C.H Team1.

Il progetto si propone come tassello importante nella promozione turistica del territorio e mette a sistema chiese e monumenti attraverso la realizzazione del portale www.museodiffusocuneese.it, consultabile direttamente online oppure raggiungibile attraverso l’utilizzo di QR CODE proposti in loco presso i siti censiti: sul proprio cellulare è così possibile ottenere gratuitamente video guide di elevata qualità professionale in lingua italiana, inglese e francese.

Si tratta quindi di un approccio moderno per:

- preparare la visita del territorio,

- venire a conoscenza di altri monumenti collegati, avendo quindi la possibilità di prepararsi un circuito di visita a piacere,

- vivere la visita da protagonista in loco,

- poter ritornare anche virtualmente sull’opera.

Al momento sono state realizzate video guide per 43 località, con 195 video, corrispondenti a 5 ore di video per ogni lingua.

Ad oggi il sito è stato consultato non solo da utenti italiani, ma anche da profili europei e provenienti dai cinque continenti, USA e Cina in primis: una vera e propria vetrina per il territorio cuneese.

Questo ricco lavoro coordinato tra professionisti del settore sarà sicuramente di supporto per far conoscere la nostra bellissima provincia anche nel prestigioso contesto internazionale del WTE.