La stagione della caccia ufficialmente partita in tutta la Granda

Terza domenica di settembre, lo scorso 17 settembre, è ufficialmente partita la nuova stagione di caccia a cinghiali, lepri, minilepri, fagiani, quaglie, mentre da settimane era già possibile la caccia di selezione agli ungulati (capriolo, camoscio, cervo, daino, muflone e cinghiale) iniziata ad agosto e ai primi di settembre nei vari Comprensori Alpini (Ca) e Ambiti di Caccia (Atc) della Granda.

L’attività venatoria è regolamentata dalla legge regionale 5 del 2018, norma nella quale è stata inserito, tra gli altri, il divieto di caccia a tutte le specie nelle prime due domeniche di settembre, mentre successivamente l’attività venatoria sarà poi consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Per la caccia di selezione ci sono giorni stabiliti, così come per l’orario di inizio e termine della giornata venatoria che cambia in base alla stagione.

Il calendario venatorio prevede vari periodi generali, oltre a quelli stabiliti su richiesta di Atc, Ca e aziende con proroghe e anticipi per le diverse specie. Sono definiti dalla Regione anche i piani di prelievo selettivo negli istituti venatori e le linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina, comprese le quantità cacciabili e i mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria.