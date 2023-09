Traffico in tilt lungo l'autostrada A6 per un veicolo in avaria, pare un mezzo pesante, nel tratto a doppio senso di marcia compreso tra Savona e Altare, in direzione Torino.

Autostrada dei Fiori, la società che gestisce la tratta, segnala che è in vigore un blocco del traffico di 6 chilometri.

E' stato istituito provvisoriamente il senso alternato sulle due corsie. Sul posto il personale autostradale e il carro attrezzi.