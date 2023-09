Riasfaltato a Savigliano il tratto sul ponte del Maira

In questi giorni sono stati completati da Anas lavori di asfaltatura sulla strada statale 662 nel tratto Savigliano-Saluzzo. Il tratto interessato è stato quello nei pressi della piscina.

L'intervento – che si inserisce nell'ambito delle asfaltature eseguite di recente da Anas lungo la direttrice che porta alla Città del Marchesato – è stato richiesto dal Comune di Savigliano, visto lo stato di ammaloramento del manto stradale sul ponte sul torrente Maira (al km 15+500) della strada.

«Il ponte stesso è stato riasfaltato – spiega l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio – ed ora tutto il tragitto della Ss. 662 non presenta criticità per quanto riguarda il fondo stradale. Ringraziamo Anas per la disponibilità e la tempestività con cui ha accolto la nostra richiesta, segno di una collaborazione con il nostro Comune che prosegue in modo positivo per il bene delle nostre strade».