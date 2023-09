Una delegazione di Le Val a Ceva per la Mostra del Fungo [FOTO]

Una delegazione di una quindicina di cittadini della città di Le Val si sono recati a Ceva in occasione della 62ma edizione della mostra del fungo accolti e accompagnati da Ezio Calvo “Delegato dal comune ad organizzare e coordinare unitamente al comune di Ceva le varie iniziative inerenti il gemellaggio con la città francese di Le Val ed a rappresentare il comune medesimo nei vari incontri istituzionali inerenti il gemellaggio medesimo”.

A rappresentare il sindaco della cittadina gemellata Jeremy Giuliano che per impegni istituzionali legati alle manifestazioni locali non è potuto essere presente vi era il “President du comitè valoise de jumelage Ceva Le Val” Andrè Nal.

La delegazione ha presenziato sabato mattina all’incontro in comune con il sindaco Vincenzo Bezzone e le autorità locali, regionali e provinciali con il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Nel pomeriggio dopo avere partecipato all’inaugurazione della Mostra Nazionale del fungo con l’intervento da parte del presidente del gemellaggio Andrè Nal la delegazione in serata ha potuto ammirare i fuochi d’artificio.

La domenica è proseguita da parte della delegazione alla degustazione della polenta e funghi cucinata in maniera eccellente presso la AMA brenta, nel pomeriggio dopo una passeggiata turistica con Ezio Calvo nel centro storico e dopo la cena alla pizzeria Tripoli il lunedì mattina gli amici gemellati valesi ci hanno lasciati per fare ritorno a casa promettendo un arrivederci a quanto prima.

Si ringraziano tutti quanti hanno collaborato per la riuscita dell’accoglienza ed in particolare a Tiziano Calvo per i suoi scatti fotografici.