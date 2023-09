La busta con le offerte dei fedeli sparita dalla canonica: un uomo a processo per furto

Era l'11 dicembre 2021 quando don Michele Sanmartino, parrocco presso la chiesa di Gesù Lavoratore a Borgo San Dalmazzo, aveva contattato le forze dell’ordine per un furto avvenuto nella canonica.

Qualcuno era si era intrufolato nel suo ufficio e aveva rubato dal cassetto della sua scrivania una busta contenente le offerte dei fedeli, che ammontavano a circa 200 euro.

Quando arrivarono i Carabinieri il parroco non ebbe dubbi circa l’identità del presunto ladro. Si tratterebbe di N.D., un uomo di origini albanesi, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e già noto sia alle forze dell’ordine che al sacerdote.

“Spesso veniva in chiesa a chiedere l’elemosina – ha spiegato al giudice il religioso -. L’ho mandato via qualche volta, anche in malo modo. In un’occasione mi aveva apostrofato ‘indemoniato’”.

Quel giorno N.D. era stato visto proprio dal parroco, di ritorno dal portare la comunione ai malati, aggirarsi con fare sospetto attorno alla chiesa: “Quando sono arrivato – ha proseguito il parroco - l’ho visto che stava osservando l’ingresso sotto i tre gradini. Stava fissando la porta e allora io, per non farmi vedere, sono entrato in chiesa per passare dalla porta secondaria. Successivamente ho visto che la porta del mio ufficio era socchiusa. Quando sono entrato ho visto che la busta non c’era più. Probabilmente ha fatto il giro ed è scappato”.

Ma questo, come spiegato al giudice, non sarebbe il primo “atteggiamento poco equivoco” che N.D. avrebbe assunto: “Un’altra volta ero entrato in chiesa – ha concluso il sacerdote - e l'avevo visto adocchiare la zona oltre l’altare dove la signora che metteva a posto i fiori era solita appoggiare la propria borsa".

Don Sanmartino ha anche riferito di essere stato risarcito dall’imputato e di essere intenzionato a rimettere la querela. Il 27 novembre prossimo l’esame dell’imputato.