Delitto di Montaldo: la madre di Sacha Chang è in Italia, la perizia psichiatrica sul ventunenne a disposizione dei difensori

La madre di Sacha Chang è in Italia e ieri ha potuto vedere e interloquire col figlio. Il ventunenne olandese è ritenuto l’autore del duplice omicidio consumatosi lo scorso 16 agosto a Montaldo Mondovì. Vittime Chain Fa Chang, padre di Sacha, e Lambertus Tre Horst, l’amico di famiglia, anche lui olandese, che da qualche giorno li stava ospitando nel piccolo centro del Monregalese.

Ieri mattina, martedì 19 settembre, Sacha ha ricevuto la visita da parte della madre, che dopo l’accaduto era volata in Olanda per reperire la documentazione utile ad attestare le patologie psichiatriche di cui il figlio soffrirebbe. Le scelte difensive dipendono, infatti, proprio dai documenti recuperati dalla donna, come conferma l’avvocato monregalese Luca Borsarelli, difensore del ragazzo: “Ho richiesto le cartelle cliniche del ricovero e la relazione psichiatrica effettuata della specialista olandese che lo ha in cura. Lo stallo sul documento dovrebbe essere finalmente risolto, avendo Sacha dato l'autorizzazione a produrlo”.

Dopo la cattura nei boschi a Torre Mondovì del ragazzo, le autorità lo avevano tratto in arresto e condotto in carcere a Cerialdo. Dopo la convalida ldella misura pre cautelare, la Procura aveva chiesto l’applicazione della misura cautelare in carcere. Il gip, la dott.ssa Daniela Tornesi, giunta alla casa circondariale di Cuneo per interrogarlo, come previsto dalla legge, non aveva potuto procedere, in quanto Sacha era si trovava in uno stato di agitazione.

Ricandelarizzato l'interrogatorio, qualche giorno dopo, il 28 agosto, il ragazzo venne traferito presso il carcere delle Vallette a Torino in seguito all'attivazione di un protocollo tra Asl e carcere volto alla tutela e al benessere del detenuto (LEGGI QUI)