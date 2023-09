Ruzzola lungo un pendio e cade nel torrente: cercatore di funghi salvato dal soccorso alpino a Pamparato

Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 20 settembre, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno recuperato un cercatore di funghi a Pamparato.

La chiamata è stata lanciata intorno alle 13 dai boschi a monte della frazione di Valcasotto per un uomo ruzzolato lungo un pendio ripido e caduto nel corso d'acqua sottostante. Sul posto sono state inviate le squadre a terra, anche a causa delle condizioni meteo.

I soccorritori hanno individuato l'infortunato, lo hanno stabilizzato e hanno valutato la possibilità di recuperarlo con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. Sul posto è quindi giunta l'eliambulanza del 118 che ha imbarcato il paziente e lo ha ricoverato in ospedale con un codice giallo per politrauma e ipotermia.

Nella stessa giornata sono stati salvati altri tre cercatori di funghi in Piemonte: uno precipitato a monte dell'Alpe Sacchi, comune di Varallo Sesia e ricoverato in codice rosso.

Infine, altri due illesi ma smarritisi nei boschi, sono stati recuperati nel comune di Druogno (Vb).