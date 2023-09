Ad Alba apre il Mercatò Extra, nuovo superstore Dimar nel quartiere San Cassiano

I supermercati di prossimità sono un'opportunità per un quartiere, perché offrono un servizio essenziale a portata di mano. Tuttavia, la grande distribuzione si orienta da tempo verso soluzioni accentrate, collocate in aree urbane periferiche anche per poter disporre di ampie superfici.

Dopo alcuni anni dal primo annuncio, ad Alba è imminente l’apertura dell’atteso superstore nel quartiere San Cassiano. Dal 10 settembre è definitivamente chiuso il punto vendita Mercatò di via dell’Acquedotto 15, già conosciuto come Famila. A servire la zona dalle ore 8.00 di domani, giovedì 21 settembre, sarà operativo il nuovo Mercatò Extra, realizzato al civico 150/c di corso Europa.

La grande struttura ora accessibile nel tratto che procede di poco la rotatoria all’incrocio con corso Piave e strada Castelgherlone comprende il supermarket e il Café con servizi di caffetteria e ristorazione, uffici, un giardino e un ampio parcheggio con postazioni di rifornimento per automobili e biciclette elettriche.

In occasione dell’apertura del primo Mercatò Extra ad Alba sono state finalizzate 40 nuove assunzioni su 80 dipendenti che l’ipermercato andrà complessivamente a impegnare. L’altra metà della forza lavoro proviene dal supermercato chiuso nella vicina via dell’Acquedotto o da altri punti vendita della medesima proprietà in zone prossime alla capitale delle Langhe.

Il Mercatò Extra di San Cassiano – come altri Mercatò, Mercatò Big e Mercatò Local della Granda – fa capo al gruppo Dimar di Roreto di Cherasco, importante e storica realtà della grande distribuzione associata al gruppo commerciale Selex.

La nuova struttura albese si eleva per undici metri sul piano di campagna, può far conto su una superficie di circa 3.000 metri quadrati realizzata in tempi piuttosto dilatati rispetto alle previsioni di partenza. Un ritardo almeno in parte dovuto al sopraggiungere della pandemia.

Sin dal suo annuncio, la notizia dello sbarco in città del nuovo spazio commerciale non è stata esente da qualche critica. Tra le principali ragioni di perplessità, quelle legate al consumo di suolo, ma soprattutto i timori circa il possibile impatto che la nuova apertura potrà avere sul traffico locale, col timore che il flusso di clienti e fornitori diretti all’ipermercato possano congestionare un'arteria di accesso alla città già soggetta a rallentamenti importanti in particolare negli orari di punta.

La società si è fatta carico delle opere urbanistiche di ambito speciale quali l’accesso al sito, il parcheggio interno ed esterno e l’area verde. Le tempistiche e le modalità di esecuzione di ulteriori opere complementari sono ancora al vaglio dell’Amministrazione cittadina. La difficoltà maggiore in questo senso sembra riguardare l’avvio degli espropri dei terreni che consentirebbero la realizzazione di una strada che, parallela a corso Europa, possa congiungere la zona alla rotonda “della Vigna”: una bretella della quale si parla ormai da alcuni anni, ritenuta cruciale per sfoltire il flusso veicolare di corso Piave e corso Europa.

In progettazione da diversi anni, non sembra prossimo l’inizio dei lavori sui 650 metri di collegamento, a carico di Egea. I continui rinvii alimentano malcontento tra i residenti, che ritengono le rassicurazioni giunte finora periodicamente disattese e, alla vigilia dell’inaugurazione, richiedono attraverso i presidenti di quartiere un’assemblea pubblica sul tema, in dialogo con le autorità.