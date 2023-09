Storie di Successo (e non solo) tra chi, da subito, ha scelto Bitcoin

Negli ultimi anni, il Bitcoin ha focalizzato l’attenzione di investitori di tutto il mondo; dietro agli investimenti, ormai effettuati tutti attraverso piattaforme di trading affidabili come immediate alpha, sono nate alcune delle storie straordinarie della nostra epoca. Vediamo alcune storie di individui che hanno creduto nel Bitcoin sin da subito

Il "Pizza Guy" che è Diventato Miliardario:

Nel 2010, un programmatore di nome Laszlo Hanyecz ha effettuato la prima transazione con Bitcoin, acquistando due pizze per 10.000 BTC. Questo è conosciuto il primo acquisto al mondo in Bitcoin ed è ancora ricordato come "Bitcoin Pizza Day". Hanyecz avrebbe potuto mantenere quelle monete che oggi avrebbero avuto un valore di milioni di euro.

I Gemelli Winklevoss:

Cameron e Tyler Winklevoss sono noti per la loro causa legale contro Mark Zuckerberg di Facebook raccontata nel film “The social network”. Hanno investito pesantemente in Bitcoin quando il loro prezzo era di circa 120 dollari nel 2013. Oggi, sono considerati tra i primi investitori in criptovalute al mondo, con un patrimonio netto stimato in miliardi di dollari.

Il Ragazzo di 18 Anni che è Diventato Milionario:

Parliamo di Erik Finman, un giovane di 18 anni, che nel 2011, ha ricevuto 1.000 dollari da sua nonna e li ha investiti in Bitcoin. Nel 2017, il suo investimento valeva oltre un milione di dollari. Incredibile, ma vero!

Il Visionario di Wall Street:

Raoul Pal, un ex dirigente di Goldman Sachs, è diventato un noto “crypto bull”delle criptovalute. Ha investito la sua pensione in Bitcoin e altre criptovalute, credendo nel loro potenziale. Le sue previsioni si sono rivelate accurate, e ora è considerato uno degli esperti più autorevoli del settore.

La storia più incredibile

James Howells, un programmatore britannico, ha accidentalmente gettato via un disco rigido contenente 7.500 Bitcoin nel 2013. Nonostante il suo disperato tentativo di recuperare il disco da una discarica, non ha avuto successo. Oggi il loro valore sarebbe di milioni e milioni di euro.

Prima di investire, è sempre fondamentale condurre una ricerca accurata, avere una strategia di gestione del rischio e considerare i propri obiettivi finanziari. Mentre il Bitcoin ha dimostrato un notevole potenziale di crescita, è sempre importante procedere con cautela e responsabilità.