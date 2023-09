Il Sentiero sul Maira e i nobili Ceriana filo conduttore della prima visita autunnale di Tenuta Berroni

Si snoda seguendo un prezioso filo di seta la visita con cui, il 24 settembre , la settecentesca Tenuta Berroni, dimora alle porte di Racconigi, riprende le visite del 250° anniversario dopo la pausa estiva.

E' il penultimo appuntamento di un ciclo di 8 appuntamenti che ha ricostruito, tra vicende pubbliche e private, la storia dei proprietari che si sono avvicendati e ha ripercorso gli "anni d'oro" dell'intero territorio racconigese, importante polo di lavorazione della seta e luogo prediletto di villeggiature reali.

Domenica 24 settembre (data che coincide con le Giornate Europee del Patrimonio), il "copione" studiato da Nadia Lovera, architetto ed esperta d'arte, include accenni sulla vicina Cavallerleone ed accende i riflettori sui conti Ceriana, imprenditori nel campo della seta originari di Valenza Po.

Rilevato nel 1846 il moderno filatoio Gioannetti, avviato a Cavallerleone a metà del '700 nel momento di massima espansione del settore, ne furono proprietari fino agli anni Trenta del Novecento. Alla famiglia Ceriana, poi Mayneri, si deve l'attuale struttura del setificio che ancora caratterizza Cavallerleone. Cittadina proprio per questa attività legata a Racconigi, per oltre quattro secoli uno dei poli di maggiore produzione del filato di seta in Piemonte.

Il setificio fu attivo fino al 1933, poi venne chiuso e il fabbricato venduto nel 1936. Tra i vari investimenti, Carlo Ceriana ebbe l'occasione di acquistare anche Tenuta Berroni, un'importante proprietà agricola arricchita da 4 imponenti cascine e da una villa di origine settecentesca con giardino romantico ottocentesco.

E' in questa dimora che visse Michele Ceriana Mayneri, sindaco di Racconigi, tra i fondatori della Fiat e uomo di spicco in varie imprese politiche ed economiche. Scomparso improvvisamente nel 1930, apportò importanti modifiche della Tenuta realizzate dall’architetto Carlo Ceppi,, e il potenziamento delle strutture agricole. La proprietà passò poi alla figlia Emilia e successivamente ai Castelbarco Visconti che oggi conservano la memoria della storia della casa e del territorio.