Uncem celebra i suoi 70 anni in Camera di Commercio di Cuneo nel ricordo di Sartori e Giraudo

Sono stati il primo Presidente nazionale Uncem e il Primo Segretario generale. Giovanni Sartori e Giovanni Carlo Giraudo erano impegnati in Parlamento e ai vertici della Camera di Commercio di Cuneo. Nel 1952 avviarono con Amministratori di alcune regioni italiane le attività dell'Uncem, l'Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani. Sono passati 70 anni e l'associazione nazionale ricorda a Cuneo il sen. Sartori e l'on. Giraudo in un convegno presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, lunedi 25 settembre alle ore 10.



Non solo uno sguardo sulla storia, bensì una occasione di ragionamento e riflessione sulle politiche per la montagna oggi e nei prossimi anni. Ci saranno i vertici attuali di Camera di Commercio, con il Presidente Mauro Gola, e di Uncem, con Roberto Colombero e Marco Bussone. I Politici del territorio, economisti e sociologi. Giampiero Lupatelli e Aldo Bonomi analizzeranno le sfide del presente, tra nuove norme necessarie e quelle vigenti, come la legge 97 del 1994 promossa dal Senatore Carlotto (l'articolato compie a gennaio 2024 i suoi trent'anni) e la legge 158/2017 sui piccoli Comuni, oltre a Strategia per le Aree interne e Strategia delle Green Communities. Tanti i Cuneesi che hanno scritto pagine importanti nella storia delle politiche nazionali per la montagna, da ultimo Lido Riba, indimenticato Presidente Uncem Piemonte. Molti i Sindaci che saranno presenti lunedi (l'incontro è aperto a tutti), per testimoniare l'unità e la necessità di "istituzioni della comunità" più forti e stabili, che nel nord-ovest delle Alpi guidino processi volti a portare sviluppo sociale, economico e a fermare spopolamento e desertificazione.



Giraudo e Sartori avevano fortemente creduto nel patto tra Enti locali montani (le Comunità montane sarebbero nate solo nel 1971), tra Comuni e imprese, tra i soggetti economici e Enti territoriali. Più oggi il terzo settore e le università. Un patto necessario e da rilanciare.

Sen. Giovanni Sartori

[profilo biografico tratto da Il Montanaro, rivista Uncem)





Nato a Bra il 1° ottobre 1894, giovanissimo dedicò la sua attività alle organizzazioni cattoliche, fondando nel 1910 la Federazione giovanile torinese. Diplomatosi ragioniere partecipò alla guerra 1915-18 come ufficiale, e alla fine del conflitto entrò nel Partito popolare, del cui Esecutivo provinciale

scioglimento del Partito. Si occupò del movimento cooperativo nella Provincia di Cuneo ma smise tale attività al sorgere del fascismo, dedicandosi unicamente al suo