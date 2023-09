Mondovì, Alessandro Bertazzoli nuovo coordinatore cittadino di G.N. nominato da Alberto Deninotti

La federazione provinciale di FdI Cuneo e Gioventù Nazionale provincia Cuneo rendono noto che è stato nominato il nuovo coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale Mondovì.

Alla presenza del coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale, l’assessore di Marene Alberto Deninotti, è stato nominato quale nuovo coordinatore cittadino il monregalese Alessandro Bertazzoli, 31 anni, nato a Mondovì, laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l'Università di Torino, impiegato nell’ufficio qualità di una nota azienda alimentare di Ceva.

Alberto Deninotti osserva con piacere come il lavoro degli ultimi anni abbia portato a risultati evidenti, in tutta la Granda: “E' una soddisfazione vedere quanti giovani si siano avvicinati alla politica in questi anni, in tutta la provincia siamo riusciti a creare coordinamenti, sezioni e gruppi attivi ma ancor prima formati da giovani validi, volenterosi ed entusiasti di prender parte alla vita politica della propria città. Questo impegno sta creando qualcosa di importante nella nostra terra e quest’oggi abbiamo aggiunto un altro importante tassello, che si unisce a un mosaico sempre più completo nella nostra provincia. Auguro buon lavoro al nuovo coordinatore cittadino!”.

Alessandro Bertazzoli si dice “estremamente contento e molto orgoglioso di poter far parte di questo progetto”, questo perché “credo nelle opportunità e nelle potenzialità del nostro favoloso ed inimitabile territorio”. Proseguendo poi nell’evidenziare quanto siano per lui importanti e costruttivi “il confronto e la collaborazione, perché è tramite l’unione di esperienze ed idee che si può ambire a creare un qualcosa di rilevante e significativo sul territorio. Ho ritrovato nel progetto di Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia proprio questi valori e sono certo che questo sia l’inizio di un importante attività per la nostra città”.