PNRR, Ciaburro (FdI): “Tranche di investimenti che dimostra attenzione verso piccole e grandi realtà italiane”

"Un acconto di circa venti i milioni di euro sono stati messi a disposizione per le piccole opere di oltre 650 Comuni, a dimostrazione dell’importanza che il Governo Meloni riserva al territorio”.

Ad annunciarlo è l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro. Si tratta di risorse per quasi venti milioni di euro, erogate dal Dipartimento degli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno a 658 Comuni, a titolo di acconto, corrispondente al 50 per cento del contributo per le piccole opere, contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dal Pnrr.

“Si tratta di una tranche di investimenti - prosegue Ciaburro -, come ha precisato è il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, delegata al Dait, che ha seguito l'iter insieme al collega sottosegretario Emanuele Prisco, che ha la delega al Pnrr, destinati alle piccole opere previste dal Pnrr. In particolare agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Si tratta di risorse importanti per gli enti locali, a cui il governo Meloni sta riservando grande attenzione, perché consentono la realizzazione di interventi sull'efficientamento energetico - dall'illuminazione pubblica al risparmio energetico degli edifici pubbliciall'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili – allo sviluppo territoriale sostenibile, dalla mobilità alla messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, all'abbattimento delle barriere architettoniche".