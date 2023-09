Cambiano i medici di medicina generale a Garessio, Ceva, Mombasiglio e Viola

Dal 30 settembre 2023 il Dr. Giuseppe Biondo ha rassegnato le dimissioni quale Medico di Assistenza Primaria con ambulatorio a Garessio, Ceva, Mombasiglio, Viola. Per garantire la continuità dell’Assistenza è stato assegnato con decorrenza 1 ottobre un incarico provvisorio al Dr. Gabriele Sappa che effettuerà gli ambulatori (su appuntamento tel. 338/8933066) a:

Garessio (via Lepetit , n.38) il lunedì 16-19, mercoledì 8-12 e venerdì 9-12

Ceva (via Carlo Marenco, 50) il martedì 18-20 e giovedì 15-19

Viola (piazza Guglielmo Marconi, 1) il mercoledì 15-16,30

Mombasiglio (piazza Municipio, 19) il mercoledì 17-18

Gli assistiti in carico al Dr. BIONDO saranno trasferiti automaticamente in carico al Dr. SAPPA fatta esclusione di quelli domiciliati/residenti nei seguenti Comuni: Ceva, Boves, Cuneo, Bastia Mondovì, Carrù, Magliano Alpi, Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Piozzo, Vicoforte, Villanova M.vì, Fossano e Savigliano che dovranno recarsi presso gli sportelli della Scelta e Revoca per effettuare la nuova scelta nei confronti dei Medici Titolari di incarico tra quelli disponibili in quel momento.