Saluzzo, la catena di fast food Burger King prepara lo sbarco in città

Ci sono le recinzioni di cantiere e i pilastri delle fondamenta. Manca l’ufficialità, ma I segnali dell’arrivo a Saluzzo di uno dei principali gruppi della cosiddetta ristorazione veloce sono diversi e concreti.

A Natale potrebbe infatti aprire in città un ristorante con le insegne di Burger King, la seconda catena di fast food degli Usa per grandezza, dopo McDonald's.

La struttura troverà spazio all’interno del comparto B del PPE (Piano particolareggiato esecutivo) dentro la perimetrazione dell’area commerciale Pignari L 2, dove già si trovano il Mercatò Extra coi suoi brand, i punti vendita BricoOk Saluzzo e Acqua e Sapone.

Sarà "l’edificio 4", proprio di fronte a quest’ultimo, la sede destinata a ospitare il locale, nell'area da progetto destinata alla ristorazione veloce.

Nata nel 1954 a Miami, in Florida, la catena Burger King è approdata in Italia nel 1998. Nel nostro Paese conta qualcosa come 240 ristoranti. Ora, come si legge dagli annunci di agenzie interinali, sta cercando una figura professionale di assistant manager per la futura sede saluzzese.