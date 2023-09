Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo: quattro titoli regionali ai campionati individuali Allievi

Il fine settimana appena trascorso è stato dedicato ai Campionati Regionali Individuali Allievi svoltisi a Donnas.

L’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo è tornata dalla trasferta valdostana con ben 4 vittorie, podi e piazzamenti e numerosi p.b.

Doppietta 100/200 metri per Lorenzo Vera con tanto di record personale e vento entro i limiti: 10”80 sulla distanza breve e 22”11 sulla doppia. Ottimi riscontri cronometrici per il saluzzese dopo una prima parte di stagione condizionata dagli infortuni invernali - ma che gli ha regalato comunque un argento agli italiani individuali – e che ora sembra essere al top della condizione.

Confermano il titolo dello scorso anno anche Jonathan Dall’Agnola sui 400 metri piani sceso a 51”70, nuovo p.b. dopo il 52”01 datato 2022 e Matteo Scarrone che fa suo il titolo nel giavellotto (già vincitore lo scorso anno tra i cadetti) al primo anno di categoria con una spallata a 43,82 mt. Assente per infortunio il compagno di allenamento Enrico Parodi che conclude anzitempo la stagione a causa di un brutto infortunio patito in settimana durante l’allenamento.

Tra i maschi si segnala la doppia medaglia di Federico Palladino che dapprima sale sul terzo gradino del podio nel salto in lungo con un balzo misurato a 6,15 metri (ad 1 cm dal secondo posto) e poi, nel getto del peso, all’ultimo tentativo agguanta un bell’argento con 12,43 mt confermandosi un multiplista dalle buone prospettive.

Il secondo argento è stato conquistato da Soraia Cillario impegnata nei “suoi” 2000 siepi: con 7’54”24 è dietro soltanto alla vincitrice Silvia Signini che si aggiudica la gara con 7’33”00. Nella marcia 5 km l’allieva Claudia Borello (seguita dalla ex azzurra Elisa Rigaudo) si deve accontentare della quarta piazza, ma si consola con il nuovo limite personale abbassato a 29’06”00. Progressi per Savane Ansoumane sui 400 metri che ha chiuso in 54”10 e di Gabriele Fontana 57”01. Buone cose si sono visti sui 100 metri con Valerio Cerri ottimo sesto in 11”70 e sui 200 con Dell’Agnola a 23”17 (6°), Cerri 24”11, Ansoumane 24”23, Beccaria 24”64 e Fontana 25”82. Sesta piazza anche per Riccardo Prette negli 800 metri completati in 2’05”55 (p.b) e per Gabriele Beccaria salito a 1,60 metri nel salto in alto. Non valida per fini statistici (essendo già stato assegnato il titolo nel mese di aprile), ma importante per il morale e per testare i cambi, la vittoria nella 4x100 allievi composta da Fontana, Dell’Agnola, Savane e Vera) in 46”72.

Nel complesso una buona prova di solidità della squadra maschile (seguita da Marco Chiecchio, Andrea Oderda, Pietro Rossi e dal rientro di Luca Candela a cui è affidato il settore velocità) che fa ben sperare per l’appuntamento clou della stagione: la finale nazionale di società in programma a Borgaretto il prossimo week end.

Boselli, il presidente, commenta così: “Cercheremo di vendere cara la pelle in questa finale del Nord Ovest che era l’obbiettivo minimo fissato ad inizio stagione. Purtroppo, dovremo fare a meno di alcuni elementi titolari out per infortunio - come Enrico Parodi - o partiti all’estero per lo studio (Armin Ficano, Alessandro Sito e Luciano Cillario): i risultati odierni però ci danno fiducia e motivano i ragazzi che sicuramente gareggeranno al meglio delle loro possibilità.”