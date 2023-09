Calcio Serie D: passo falso Bra, il Ligorna vince in rimonta 2-1

La fortuna non sorride al Bra, protagonista di una buona prestazione contro il Ligorna nella terza di campionato ma non sufficiente per fare risultato. Punteggio sbloccato al 59' con Musso, prima della rimonta ospite con Gomes e Daniello (in mezzo il rigore parato da Piras a Miracoli).

LA CRONACA

Ligorna più intraprendente nei minuti iniziali. Poco prima del quarto d'ora bella apertura di Gomes per Gualtieri che brucia Magnaldi e mette in mezzo. Provvidenziale Piras, abile a bloccare il pallone a terra evitando guai peggiori. Il Bra risponde al 20' con Fogliarino. Corci, di piede, ne respinge un tiro da buona posizione. Alla mezz'ora ottima chance per Musso, servito da Magnaldi. Ancora Corci si oppone con efficacia. I giallorossi provano ad alzare il baricentro ma sono un po' contratti e ricorrono spesso a lunghi lanci dalle retrovie. Ligorna nuovamente insidioso con Gualtieri, pallone a lato dopo una deviazione. Mentre sul terreno di gioco si scatena il diluvio il Bra sfiora il vantaggio con Giallombardo che scheggia il palo con un potente tiro di prima intenzione. C'è anche tempo per un "gol fantasma" di Musso, su sviluppi di corner, ma secondo l'arbitro la sfera non ha superato la linea di porta. Squadre a riposo sullo 0-0, in crescendo la prestazione dei padroni di casa.

Si riparte con pioggia meno intensa ma su un campo appesantito. Al 52' Vaiarelli si mette in proprio e conclude: la traversa dice no. Floris lancia nella mischia Tuzza, gli fa posto Fogliarino. Lunardon risponde con Daniello per Cattaneo. Poco prima aveva inserito Spina in luogo di Gualtieri. A ridosso dell'ora di gioco il Bra trova il meritato vantaggio. Pautassi dal limite centra la base del palo, Musso è opportunista ed insacca tutto solo: 1-0. La risposta ospite si materializza con una punizione apparentemente innocua di Manuzzi sulla quale nessuno riesce ad intervenire in maniera decisiva. Il pallone danza sulla linea ma non la varca, almeno secondo la valutazione del direttore di gara. Doppio cambio Ligorna a venti dal termine: Miracoli e Tussellino rilevano Dellepiane e Tassotti. Al 77' esce un acciaccato Derrick, in campo Tos. La mossa punta a rinforzare la difesa ma non sortisce gli effetti sperati perchè Gomes trafigge Piras al termine di un'azione prolungata e convulsa, 1-1. Le emozioni non sono finite. Un (presunto) tocco di mano di Daqoune induce l'arbitro a fischiare il rigore di cui si incarica il neoentrato Miracoli. Ma Piras intuisce, si distende bene e respinge, salvando i suoi a cinque dal 90'. Saltano gli schemi, gli ospiti sono più lucidi e segnano in contropiede, con Daniello, all'88'. 1-2 è il risultato finale, un solo punto in tre partite per i giallorossi di Floris mentre i genovesi si portano a 7 punti in classifica.

TABELLINO

Bra (4-3-3): Piras, Magnaldi (90' Baggio), Marchetti, Ropolo, Pautassi; Giallombardo, Daqoune, Fogliarino (57' Tuzza); Derrick, Musso, Vaiarelli. A disp: Steve, Tos, Matija, Stafa, Giorcelli, Bosio, Mawete. All Floris

Ligorna (3-5-2): Corci, Dellepiane (71' Miracoli), Scannapieco, Tancredi; Tassotti (71' Tussellino), Cattaneo (57' Daniello), Manuzzi (79' Bacigalupo), Squarzoni, Gualtieri (53' Spina); Gomes, Mangiaracina. A disp: Di Vita, Botta, Rimondo, Vultaggio. All Lunardon

Gol: 59'Musso, 78' Gomes, 88' Daniello

Ammoniti: Tancredi, Derrick, Squarzoni, Mangiaracina

Note: all'85' Miracoli si fa parare un calcio di rigore da Piras

Arbitro: Samuel Dania di Milanom assistenti Antonio Nicolò di Milano e Lorenzo Riganò di Chiari