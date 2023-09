Calcio Serie D. Oggi Bra-Ligorna, Lunardon non si fida dei giallorossi: "Squadra difficile da affrontare, mi aspetto una partita ad alto ritmo"

Alle 15 di oggi pomeriggio è in programma Bra-Ligorna, una delle sfide più attese del turno infrasettimanale di Serie D (terza giornata di campionato).

Giallorossi alla ricerca della prima vittoria e del primo gol dopo lo 0-0 con il Varese e lo scivolone in casa del Ticino (0-4).

Mister Manuel Lunardon, tecnico del Ligorna, non si fida del Bra, come sottolineato nelle sue dichiarazioni prepartita: "Stiamo pian piano recuperando tutti i ragazzi e alla partita ci arriviamo bene. Ma per continuare a crescere e migliorare dobbiamo imparare dagli errori commessi. Mi aspetto una partita ad alto ritmo. Il Bra è una squadra difficile da affrontare, in casa loro ancor di più dopo la sconfitta di sabato contro il Ticino. Ma sia in coppa che contro il Varese hanno fatto prestazioni importanti per ritmo, qualità nel gioco e fisicità nei duelli".