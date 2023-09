Chiude a Stroppo un tratto della provinciale per lavori di asfaltatura in valle Maira

Un tratto della strada provinciale 422 Dronero – Acceglio della valle Maira, tra il km 60 e 61 in località Noufreiso nel comune di Stroppo, sarà chiuso al transito per lavori di ripresa della bitumatura a partire da mercoledì 20 settembre dalle ore 22 e fino a fine lavori. L’intervento della Provincia avviene a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici e richiede la chiusura della strada, seppur per il minor tempo possibile, a causa della ristrettezza della carreggiata.



L’impresa appaltatrice dei lavori è la Edilscavi di Cuneo che si occuperà anche della gestione del traffico.