Gran colpo di Cuneo Granda Volley: Honda Motor Europe LTD Italia è il nuovo main sponsor

Gran colpo di Cuneo Granda Volley che riesce a portare, prima volta nella storia, il prestigioso marchio Honda nel mondo della pallavolo italiana. Non cosa da poco, per un brand tradizionalmente legato allo sport individuale: da sempre dici Honda e pensi al motociclismo.

Sarà la sede commerciale italiana di Honda a fare da nuovo main sponsor della squadra di pallavolo femminile di Cuneo, prossima al debutto nel suo sesto campionato di Serie A1.

La trattativa, perfezionata dai due presidenti Patrizio Bianco ed Emilio Manini di concerto con l'intero Consiglio di Amministrazione, è frutto di un attento ed accurato lavoro che la dirigenza biancorossa sta portando avanti da un anno a questa parte e che nei prossimi giorni potrebbe addirittura riservare ulteriori gradite sorprese.

Particolarmente soddisfatto William Armuzzi, General Manager MC Honda Motor Europe Ltd Italia, che sottolinea: "Lo sport è competizione, ma è anche gioco di squadra. Fondamentale non solo nel volley, ma in tutti gli ambiti in cui si vogliano raggiungere risultati ambiziosi. È questo ciò che accomuna le atlete della Cuneo Granda Volley e Honda: obiettivi sfidanti e impegno quotidiano per raggiungerli".

Armuzzi nutre grandi aspettative dal nuovo binomio Honda-Cuneo: "Siamo orgogliosi di essere a fianco di una squadra così forte, con una sponsorizzazione che ci riempie di soddisfazione!".

Dal canto loro i due presidenti di Cuneo Granda Volley, Emilio Manini e Patrizio Bianco, gongolano per l'accordo raggiunto: "Siamo particolarmente orgogliosi che un brand internazionale come Honda Motor Europe Ltd. Italia abbia creduto in noi e nella pallavolo femminile. Un riconoscimento del nostro lavoro e nei confronti di una provincia che da sempre vive il volley con grande passione".

Anche i due numeri uno della volley cuneese al femminile non mancano di sottolineare quelli che saranno i punti cardine che legheranno il marchio Honda con la pallavolo biancorossa: "Ambizione, progettualità ed emozioni sono le parole chiave della partnership con Honda. L'ambizione è quella della nostra società, la stessa che contraddistingue Honda, da oggi non solo nei motori, ma anche nella pallavolo. Progettualità è l'approccio con cui guardiamo insieme a un domani che sarà frutto della cura dell'oggi. Le emozioni sono quelle che il binomio Cuneo Granda Volley-Honda saprà regalare ai nostri tifosi".