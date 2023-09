Altroconsumo: "Vodafone si conferma la migliore per qualità rete mobile"

(Adnkronos) - Se una connessione internet efficiente ed efficace è ormai indispensabile per i cittadini nella vita di tutti i giorni resta il dilemma su quale sia il miglior operatore sul territorio italiano. Da Altroconsumo arriva una domanda attraverso il report a cura dell'Osservatorio hi-tech, un monitoraggio degli operatori di telefonia mobile italiani dell’app CheBanda. La classifica stilata da Altroconsumo ha elaborato i risultati di quasi 83mila test effettuati su CheBanda da oltre 13mila utenti dei quattro principali operatori telefonici italiani, nel periodo di 12 mesi considerato (luglio 2022 - giugno 2023). Oltre l’82% dei test sono stati condotti con dispositivi in 4G, una piccola parte in 3G (inferiore al 2%) e un valore trascurabile in 2G (inferiore allo 1%). I test in 5G, che rappresentano oltre il 15% - valore molto superiore al 4% di un anno fa e che ne dimostra la rapida crescita - sono stati scorporati da quelli che concorrono alla classifica generale e presentati in maniera a sé stante.

Vodafone si conferma al primo posto in classifica per la qualità di connessione come Migliore del Test con 36.392 punti, seguita da Tim (24.553), che con un balzo consistente scavalca Iliad (24.233) e WindTre (21.835). Il confronto con i dati di un anno fa, riferiti al periodo che va da luglio 2021 a giugno 2022, ha fatto emergere che WindTre e Iliad hanno registrato livelli di performance leggermente inferiori, mentre Tim e Vodafone hanno continuato a migliorare le loro prestazioni in maniera molto significativa, con balzi di +17% e +21%, rispettivamente.

Nonostante la grande attenzione rivolta verso la nuova tecnologia 5G, Altroconsumo osserva che "si conferma l’impegno da parte degli operatori nel continuare a migliorare le performance della rete 4G, che non può certamente venire considerata vecchia o sorpassata, ma che anzi riesce a soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti". La rete 5G offre comunque performance nettamente superiori rispetto al 4G, e le aree raggiunte da questa nuova tecnologia sono in continua crescita sul territorio nazionale. Ma il 5G risulta non aver ancora acquisito significativi livelli di copertura: dall’analisi emerge infatti che la disponibilità della rete è ancora limitata principalmente alle maggiori città. Nel periodo in esame, circa 1.200 utenti hanno effettuato test della rete mobile 5G a livello nazionale, contro i quasi 20.000 che hanno effettuato test del 4G. I prossimi anni saranno quindi cruciali per confermare le potenzialità della tecnologia.