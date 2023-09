IT-alert, la parola del giorno

(Adnkronos) - Sarà un suono riconoscibile, diverso dalle normali suonerie, quello che annuncerà l'arrivo sul telefonino di un messaggio IT-alert da parte della Protezione Civile. IT-alert è un sistema di allarme, attualmente in fase di sperimentazione, che in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso invia un messaggio a tutti i telefonini presenti nell'area interessata. Il nome è composto dalla sigla dell'Italia e dal termine inglese alert, ovvero messa in guardia.

L'ultimo test, martedì 19 settembre, ha riguardato Lombardia, Basilicata e Molise, dopo i messaggi arrivati ai cittadini di Piemonte, Puglia e Umbria, e in attesa del test nel Lazio di domani giovedì 21 settembre.