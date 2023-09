Migranti Lampedusa, Frontex rafforza sostegno all'Italia: le misure

(Adnkronos) -

Frontex rafforza il suo sostegno all'Italia per aiutarla a fare fronte all'impennata di arrivi a Lampedusa. In una nota, l'Agenzia europea per le frontiere esterne ha fatto sapere che raddoppierà il numero di ore di volo dei suoi aerei che monitorano il Mediterraneo centrale e ha offerto ulteriori immagini satellitari delle principali aree di partenza dei migranti dalla Tunisia. Queste misure permetteranno alle autorità italiane di monitorare meglio i mari e supporteranno eventuali operazioni di ricerca e salvataggio.

Non solo: l'agenzia ha offerto un ulteriore supporto per la registrazione e l'identificazione dei migranti, inviando squadre mobili per la migrazione, composte da circa 30 esperti, nelle città di Reggio Calabria e Messina, dove molti dei migranti sono stati trasferiti.

"Stiamo collaborando attivamente con le autorità italiane e siamo pronti a rafforzare il nostro sostegno. Questa non è solo una sfida italiana, ma una sfida collettiva per l'Europa. Insieme, ci assumiamo la responsabilità condivisa di salvaguardare le frontiere esterne dell'Ue", ha dichiarato il direttore esecutivo di Frontex Hans Leijtens.