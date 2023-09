Alberi e verde a Saluzzo: precisazioni del Coordinamento associazioni ambientaliste cuneesi

Riceviamo e pubblichiamo la lettera giunta in redazione a firma di Domenico Sanino presidente Pro Natura Cuneo e Silvio Galfrè delegato Lipu sezione cuneese.

La lettera porta alcune precisazioni in riferimento all’incontro avvenuto il 12 settembre scorso, tra l’Amministrazione comunale di Saluzzo e il coordinamento provinciale delle associazioni ambientaliste cuneesi formato da Legambiente, Pro Natura Cuneo, Cuneo birding, Italia Nostra, Lipu. Incontro avvenuto dopo le interlocuzioni scritte dei mesi di giugno e luglio e la richiesta di approfondire scelte relative al piano di Piano di riqualificazione urbana, in tema di verde pubblico e di abbattimento di alberi in città.

In riferimento al comunicato stampa del Comune di Saluzzo pubblicato da TargatoCn, leggibile al link https://www.targatocn.it/2023/09/15/mobile/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/saluzzo-incontro-coordinamento-provinciale-ambientalista.html

la lettera del coordinamento ambientalista cuneese segnala: “ L’incontro, proposto dal Sindaco, è stato cordiale, come si conviene tra persone civili, e, riteniamo, costruttivo. Abbiamo preso atto dei lavori già fatti; non condiviso. Infatti, abbiamo ribadito che in piazza XX Settembre avremmo sperato che qualche platano fosse salvato e inserito nella nuova progettazione, vista l’enorme importanza in città del mantenimento di alberi di alto fusto in questa fase storica.

Per quanto riguarda i lavori in corso o programmati si è proposto, in piazza Brigata Alpini, di lasciare i primi due aceri, mentre il terzo, già bruttino, avendo anche le radici tagliate dai lavori in corso, è meglio abbatterlo.

In via Mattatoio abbiamo chiesto di evitare ogni intervento di abbattimento, salvo per quelle poche piante per le quali il VTA segnali problemi di stabilità. In piazza Buttini e in via Savigliano, secondo noi, la soluzione migliore sarebbe quella di eliminare le due brutte piante lungo la strada, sostituendole con una siepe di piracanta per tutta la lunghezza dell’aiuola prima della piazza. Invece lasceremmo gli aceri che ci sono, che stanno bene, che avendo più luce cresceranno meglio, aggiungendone forse uno prima della piazza, dove va bene l’inserimento delle quattro piante, come da progetto.

Oltre ai bagolari (Celtis australis), la specie più utilizzata per la sua maggiore robustezza e resistenza alle malattie, abbiamo proposto, in piazza Buttini, di inserire quattro ippocastani rosa (Aesculus hippocastanum x carnea), molto belli, non crescono come l’ippocastano bianco e sono abbastanza immuni a malattie. A proposito delle siepi, il tecnico comunale ha ricordato che i Carabinieri impongono, per ragioni di sicurezza, l’eliminazione di tutte le siepi, per cui il Comune, dove possibile, ha adottato di mantenerle, ma basse.

Abbiamo, poi, insistito sulla necessità di mettere in pratica le nuove tecniche di impianto che consentono una crescita molto più rapida delle essenze messe a dimora, di inserire, dove è possibile, pavimentazione drenante e, soprattutto, aiuole con terra ed erba, e di aggiungere, anche in piazze ormai ristrutturate a verde, come in piazza Denina, qualche albero di media altezza per creare un po’ d’ombra nelle ormai purtroppo calde estati.

Ovviamente un giudizio positivo su tutte le nuove alberate, sulle piste ciclabili e i passaggi pedonali. L’Amministrazione si è poi dimostrata disponibile a valutare l’adozione di un Regolamento del verde pubblico e privato, di cui la città di Saluzzo è sprovvista, e di adottare le misure proposte dalla Lipu per salvaguardare la nidificazione in città dei balestrucci".

Domenico Sanino, presidente ProNatura Cuneo Silvio Galfrè, delegato dell'associazione Lipu, sezione di Cuneo