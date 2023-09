Cambio della guardia alla guida dei Carabinieri di Bra: il tenente colonnello Repetto sostituisce il maggiore Caputo

Cambio della guarda alla guida dei Carabinieri di Bra. Ieri, mercoledì 20 settembre, il maggiore Massimo Caputo, arrivato ai piedi della Zizzola nell’agosto 2019, ha ceduto il comando della locale Compagnia per assumere quello della Compagnia Allievi presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino.

Il comandante provinciale dei Carabinieri di Cuneo, colonnello Giuseppe Carubia, e i colleghi, lo ringraziano "per la collaborazione fattiva e propositiva fornita in questi intensi anni di lavoro a Bra, ricchi di successi operativi, non ultima l’operazione a carico di 45 indagati per spaccio di stupefacenti portata a termine lo scorso 19 settembre" . A lui, dai colleghi del Comando provinciale, un "in bocca al lupo per la nuova esperienza professionale che lo attende".

Gli subentra il tenente colonnello Lorenzo Repetto. Nato a Ovada nel 1966, è entrato tra le file dell’Arma come allievo Carabiniere ausiliario nel 1992; allievo sottufficiale nel 1994, quindi sottotenente nel 2001 dopo il corso di formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Al termine del percorso formativo è stato destinato, nel 2002 al Comando della 2ª Sezione del Nucleo Radiomobile di Torino. Promosso capitano, ha retto il comando della Compagnia Carabinieri di Canelli dal settembre 2008 sino all’ottobre 2017, quando ha assunto, da maggiore, il Comando del Nucleo Investigativo di Asti. Gli ultimi due incarichi lo hanno visto impegnato quale comandante del Reparto Operativo di Cremona e capo sezione Motorizzazione presso il Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta a Torino.

Al tenente colonnello Repetto, sposato e in possesso della maturità classica, "gli auguri di buon lavoro a Bra da parte di tutto il Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo".

[Il maggiore Massimo Caputo ora alla guida della Compagnia Allievi presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino]