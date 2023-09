Connessioni Festival, un successo la seconda edizione "Comunicare la sostenibilità"

Connessioni Festival, un grande successo! Dopo la prima edizione, del 2021, in cui il festival ha debuttato in digitale, e dopo la prima edizione in presenza dello scorso giugno 2022, quest’anno la kermesse si è svolta nel mese di settembre con numerosi ospiti e molteplici eventi tutti dal vivo, in diverse location della città di Cuneo! Tre giorni in cui tutti gli aspetti della comunicazione e della valorizzazione del territorio cuneese sono stati i protagonisti, il tutto assieme ad importanti ospiti che si sono confrontati con differenti argomenti, visioni, idee e tendenze, tra diverse generazioni e prospettive con un obiettivo comune: la comunicazione.



Il tema della kermess di quest’anno è stato: “COMUNICARE LA SOSTENIBILITA’. Nei giorni 15, 16 e 17 settembre, all’interno di un calendario variegato di appuntamenti, gli argomenti chiave sono stati l’ambiente, il territorio, la montagna, i cambiamenti climatici e la sostenibilità. Ma non solo.



Ad aprire il festival venerdì 15 la mattina al Cinema Monviso è stato il Professor Vincenzo Schettini, laureato in Fisica e docente alle superiori, ha deciso di postare nel 2017 il suo primo video che è diventato virale. Ora è presente su tutti i canali: Facebook, TikTok, Instagram, Youtube, con il format “La fisica che ci piace”. Gli organizzatori, viste le tantissime richieste hanno deciso di replicare l’incontro anche il venerdì pomeriggio, sempre al Cinema Monviso. Incontri interessantissimi, con la partecipazione di diverse classi di diversi istituti scolastici della città di Cuneo.



Alle 18 del venerdì, De Matteis Martin assieme a Sofia Perlo hanno affrontato il tema dello Sport con la giornalista Laura Avalle presso il Chiosco Parri. Il pluripremiato Martin ha dialogato con la ragazza supercoraggiosa Sofia che ha perso l’uso di una gamba in un incidente scolastico quattro anni fa, ma è riuscita a rialzarsi diventando una campionessa paralimpica di pallanuoto.



Sabato 16 mattina, sempre al Cinema Monviso, con Marco Mariano, autore di “Come si fa una comunità energetica”, in collaborazione con il Collegio dei Geometri e con il moderatore Geom. Massimiliano Dutto si è affrontato il tema delle energie rinnovabili. Nel pomeriggio, invece, presso la Libreria Ippofrigo sono intervenuti Gabriella Nobile, Alessia di Paolo e Luca Martinelli con come moderatore Fabrizio Biolè. La sera, presso il centro culturale NUoVO, si è preso tutta la scena il cantante OLLY accompagnato dal rapper Oliver Green con un concerto partecipato da più di 1.000 persone!



Domenica 17 alle ore 15:00, sempre al Chiosco Parri, si è svolto un laboratorio di scrittura creativa con Cinzia Dutto; mentre alle ore 17, presso l’Open Baladin di Cuneo, si è parlato di cambiamenti climatici ed ambiente con ospiti davvero d’eccezione, tra i quali il Colonnello Giuliacci, Cristina Operti e Angelo Tartaglia con i moderatori Gian Maria Aliberti Gerbotto e Luca Bellini. A conclusione dell’incontro, molto partecipato e dibattuto, il Colonnello Giuliacci è stato premiato dagli organizzatori, accompagnati da Giulia Sapino titolare dell’azienda Prestofresco, con il “Premio Connessioni 2023” come riconoscimento per la sua importante carriera in ambito scientifico e per la comunicazione e divulgazione della stessa.



A seguire si è parlato di Montagna e di territori cuneesi con Cinzia Dutto e Nino Costantino con come moderatore Fabrizio Biolè.



Gli organizzatori dichiarano: “Siamo molto soddisfatti della risposta della città di Cuneo per il festival, oltre 2.500 visitatori stimati, hanno partecipato ai diversi appuntamenti, tra questi sempre più giovani. Anche sui Social Connessioni ha riscosso successo, 110.000 le impression registrate su Facebook e 13.500 su Instagram! Riteniamo che, le Importanti collaborazioni che abbiamo instaurato con il Progetto H.A.R., il centro culturale “NUoVO” e la Consulta Giovani di Cuneo, hanno davvero contribuito a rendere Connessioni un format innovativo ed attrattivo che non potrà che crescere nei prossimi anni!”



L’evento è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC, Fondazione CRT e del Comune di Cuneo ed è stato patrocinato dalla Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo oltre alle importanti partnership con Prestofresco, Vetrocar, Cuneo Airport, Il Marchio Due e la Libreria Ippogrifo.