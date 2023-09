Cuneo: al via ieri i lavori del secondo lotto di palazzo Santa Croce

Sono partiti ufficialmente ieri (mercoledì 20 settembre) i lavori del secondo, e ultimo, lotto del progetto di riqualificazione e recupero del palazzo Santa Croce di Cuneo. Le ditte vincitrici della gara d’appalto conclusasi ad aprile – ovvero Ruscalla di Asti e Fantino di Cuneo – si sono insediate per la prima volta nel cantiere di via Santa Croce 6.



L’intenzione dell’amministrazione comunale – attuale ma anche precedente – è quella di è spostare qui, come già fatto con la biblioteca “0-18”, anche quella dedicata agli adulti. Di rendere, insomma, l’ex struttura ospedaliera del centro storico un vero e proprio hub culturale.



Il progetto, con particolare riferimento a questo secondo lotto, era stato presentato nel marzo 2022 in un lungo e approfondito sopralluogo di cui poi TargatoCn aveva dato conto.



Il costo totale dell’intervento per come comunicato dalla giunta negli scorsi mesi si aggira sui 14.600.000 euro, di cui 12.500.000 coperti da fondi PNRR e 4.626.000 euro che verranno ulteriormente allocati dell’eredità Ferrero per arredare e attrezzare l’infrastruttura digitale della nuova biblioteca. Il costo complessivo dei lavori stante la gara d’appalto è di 11.666.427 euro.



La data di consegna finale del cantiere è, come per tutti i progetti PNRR, il 2026.