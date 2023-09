Cuneo: peso pubblico di Spinetta, addio. Pronti 30.000 euro per spostamento e recupero dell’area

L’amministrazione comunale di Cuneo è pronta a stanziare 30.000 euro per lo spostamento del peso pubblico di Spinetta in altra sede e per il recupero (con destinazione ad altro uso ancora da determinare) dell’area attuale, non più utilizzabile allo scopo a causa di un guasto non riparabile.



A darne notizia come parte dell’illustrazione di una corposa variazione di bilancio è stato l’assessore Valter Fantino, nel corso della riunione della I commissione consiliare tenutasi nella serata di ieri (martedì 19 settembre).



Del progetto di “rottamazione” del peso pubblico della frazione TargatoCn ne aveva parlato negli scorsi mesi: intenzione dell’amministrazione è dotare il territorio dell’Oltregesso di una nuova struttura dedicata all’utilizzo da parte di mezzi di grande portata.

Il peso pubblico di Spinetta è il più utilizzato sul territorio comunale, e ha visto a giugno un sopralluogo dell’assessore Gianfranco Demichelis, dell’ingegner Pastore e del geometra Pessione: “Vogliamo rimuovere la piastra del peso e riqualificare l’intera area – aveva detto Demichelis - . E, grazie alla disponibilità già ufficializzata di PierH2O, trasformare la casetta del peso in una casetta dell’acqua a disposizione sia dei residenti che dei tanti cuneesi di passaggio”.