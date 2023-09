Torna Circonomia ad Alba: l’economia circolare al centro dei dibattiti

Ritorna ad Alba l’evento promosso e organizzato da Cooperativa E.R.I.C.A, Greening Marketing Italia, EPR Comunicazione e A.I.C.A, ricominciato nella sua fase autunnale lo scorso giovedì a Roma e proseguito nella mattinata di ieri, mercoledì 20 settembre, al Cinema Moretta con il talk teatrale a cura di RICREA per le scuole superiori, con Luca Pagliari in dialogo con Roccandrea Iascone e Roberto Cavallo.

Sempre ieri, nel pomeriggio, secondo appuntamento della giornata nella sede della Banca d’Alba, in via Cavour 4, con una tavola rotonda condotta da Bruno Bertero, direttore dell’ATL Langhe Monferrato Roero a cui hanno partecipato Michil Costa, Hotel La Perla Corvara in Badia (Bolzano) e presidente della “Maratona dles Dolomites”, Mariangela Franch, docente dell’Università di Trento, ed Eva Codina Candelich, manager di 'Casa di Langa' a Cerretto Langhe.

Presentati da Roberto Cavallo, dopo i saluti del presidente Atl Mariano Rabino, gli ospiti hanno dibattuto sul tema 'Quando l’accoglienza e la sostenibilità arricchiscono un territorio – L’economia circolare del turismo', sviluppando temi importanti sui concetti di limiti alla crescita, impatto del turismo sull’ambiente, modelli turistici e interventi necessari della politica, capacità di generare un turismo sostenibile nei paesi con pochi abitanti, offerte per un turista che, da un passaggio del dibattito, “Cerca ciò che gli offriamo”.

Le previsioni indicano che i viaggiatori passeranno dai 1,2 miliardi del 2020 a 1,8 miliardi nel 2030 e gran parte saranno turisti provenienti dalle economie mondiali emergenti, ai quali non si possono offrire tour di due giorni che contemplino le Dolomiti, il Piemonte, Roma, Firenze, Venezia e magari una puntatina su Pompei.

Tema anche assai complesso è la fruizione degli ambienti naturali, come le Alpi o i piccoli Borghi, a rischio di degrado se non preservati e curati.

Argomenti che hanno condotto gli esperti a raccontare le loro esperienze e a suggerire pratiche sostenibili nell’organizzazione del turismo, che contemplino ricadute positive sui territori e su chi li abita.

I prossimi appuntamenti di Circonomia 2023, nel Palazzo Banca d’Alba – Via Cavour 4, saranno:

Giovedì 21 Settembre, ore 16.30

Quando essere sostenibili conviene! – L’economia circolare nella rendicontazione non finanziaria: le nuove direzioni dell’Europa tra ESG e ETS

In collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e Revisori di Asti

Introducono e conducono: Fabrizio Fiocchi, ESGeo e Laura Corazza, UniTO

Presentano i propri rapporti di sostenibilità:

Isabella Manfredi, Feralpi

Marco Cersosimo, Morato Pane

Giuseppe Farolfi, Greenthesis Group

Sergio Vazzoler, La Filippa

Annamaria Rapella, SilvaTeam

Piercarlo Rossi, Banca d’Alba

Gian Luca Galletti, già Ministro dell’Ambiente

Giovedì 21 Settembre, ore 21

Le Top Voices ambiente di LinkedIn si raccontano

Con

Marco Valsecchi, LinkedIn Notizie

Massimo Marengo, Albasolar

Alice Pomiato, Green Content Creator

Andrea Grieco, European Climate Pact

Nicola Lamberti, Green Content Creator

Ottavia Belli, Sfusitalia

Giuseppe Manno, Apicolturaurbana.it

Tommaso Perrone, Lifegate

Conduce Roberto Cavallo, E.R.I.C.A. Soc. Coop.

Venerdì 22 settembre, ore 15.30

Gli stati generali dell’economia circolare in Provincia di Cuneo – a cura di Fondazione CRC

Presentazione a cura di Roberto Cavallo, E.R.I.C.A. soc. coop.

Si confrontano:

Ezio Raviola, Fondazione CRC

Giuliana Cirio, Confindustria Cuneo

Dennis Maseri, Confcooperative

Samanta Silvestri, CSV Cuneo

Conduce: Emanuela Rosio, Envi.info

A seguire Lectio di prospettiva di Michele Moretti, Sostenibilità Facile:

Blockchain, Intelligenza Artificiale, Internet delle cose e molto altro a servizio dell’economia circolare

Venerdì 22 Settembre, ore 18.30

Presentazione del libro “Che il mondo ti somigli”

Maurizio Gardini, Presidente Confcooperative nazionale dialoga con le autrici Allegra Groppelli e Beba Slijepcevic

con

Silvio Barbero, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Massimo Centemero, Direttore Consorzio Italiano Compostatori e Agronomo

Roccandrea Iascone, Consorzio Ricrea Acciaio

Tino Cornaglia, Banca d’Alba

Modera: Carlo Borgogno, libreria Milton

Sabato 23 Settembre, ore 10

Quarto Raduno Nazionale dei GREEN HEROES i campioni dell’economia circolare del Kyoto Club

messaggio di Alessandro Gassman

Presentano Roberto Bragalone, Annalisa Corrado e Francesco Ferrante

Sabato 23 Settembre, ore 16 presso Libreria Milton via Elvio Pertinace 9 Alba

Notte verde con

Ore 15:30 Sara Hejazi “Iran, donne e rivolte” – Scholé, 2023

Ore 16:30 Paola Gianotti “La svolta. Come cambiare vita con resilienza e pensiero strategico” – Feltrinelli, 2021

Ore 18:30 Fabrizio Meni “Un due tre stella” – Mimesis, 2023

Ore 21:15 Davide Demichelis “Viaggi di sola andata (e qualche ritorno)” – TS Edizioni, 2023