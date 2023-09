Sports and Music Hope Color: una scarica di colori, musica, allegria e solidarietà

La prima edizione dell’attesissima Sports and Music Hope Color è stata un successo su tutta la linea. È proprio il caso di dire così, perché nella giornata di sabato 16 lo sforzo congiunto degli organizzatori e dell’Amministrazione Comunale di Castiglione Torinese ha garantito il regolare svolgimento della manifestazione, nonostante condizioni meteo incerte sino all’ultimo. Oltre 500 gli iscritti a quest’evento organizzato dall’Asd Hope Running Onlus di Chivasso in collaborazione con Fitwalking Settimo Chilometro e Casa della Speranza Onlus, oltre che con il contributo e il patrocinio del Comune di Castiglione Torinese.

Un’autentica pioggia di colori ed emozioni ha inondato la partenza, tutto il percorso e lo spettacolare arrivo, rendendo unica e indimenticabile questa giornata per tantissimi bambini, giovani, famiglie ed anziani. Senza dimenticare che il ricavato della Sports and Music Hope Color andrà a sostenere i progetti solidali dell’associazione chivassese, che si impegna a promuovere la cultura della solidarietà e dello sport inclusivo e che da sempre mette in movimento gli animi più sensibili delle persone schierandosi al fianco delle persone fragili. Come una grande famiglia agghindata con tutti i colori del mondo.

Giovanni Mirabella, presidente della Hope Running, è al settimo cielo per la riuscita di questa prima edizione: “Non ci sono parole per descrivere tutto ciò. Abbiamo aspettato tanto questa giornata e volevamo trascorrerla in un’atmosfera di festa e divertimento insieme agli oltre 500 iscritti. Così è stato, ma non ci aspettavamo tanto entusiasmo. Trattandosi della prima edizione della Hope Color, non possiamo che ritenerci più che soddisfatti per la risposta dei castiglionesi e non solo. Non potevano certo essere le previsioni meteo sfavorevoli a fermare la Sports and Music Hope Color, divertentissima e coloratissima camminata di 7 chilometri che ci ha visto protagonisti insieme a così tante persone. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e un grazie speciale a chi ha reso possibile questo evento, in primis tutta l’Amministrazione Comunale di Castiglione Torinese, in modo particolare il sindaco Loris Lovera e l’assessore Mario Fadda, gli Uffici Comunali, il Fitwalking Settimo Chilometro, la Casa della Speranza Onlus, il vulcanico Antonio Augelli, il Ginnic Fitness Club, gli sponsor Unipol Agenzia Generale Gassino Torinese, Tecnocasa Castiglione Torinese, Tecnorete Gassino Torinese, Dolomiti Energia Castiglione Torinese e Borello Supermercati, ma non solo: la Mat Racing, il Giardinaggio Valetti, il Comitato Regionale CSEN Piemonte, l’ANC, gli Alpini, la Polizia Locale, i Carabinieri e tutti i volontari per l’impegno profuso e l’AIB del presidente Roberto Scarafiotti per la celere pulizia della piazza al termine della manifestazione. E’ stata una giornata speciale, che ricorderemo a lungo”.

Da segnalare, inoltre, che la Sports and Music Hope Color è stata inserita tra gli eventi della Settimana Europea dello Sport, European Week of Sport, lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea. L'iniziativa è coordinata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la società Sport e Salute S.p.A. ne cura l'attuazione.

Tutte le info relative alla Sports and Music Hope Color di Castiglione Torinese e all’Asd Hope Running Onlus le potete trovare a questi link:

• Sito web ufficiale www.hoperunning.com

• Facebook: www.facebook.com/hoperunningchivasso

• Facebook Hope Color: www.facebook.com/events/839743503938175

• Official Film Movie: https://www.youtube.com/watch?v=NfD1r-bt8kM

• Instagram: www.instagram.com/hope_running

• Come donare: www.hoperunning.com/sostienici

• 5x1000: codice fiscale Hope Running n° 91032000019