Cervasca: fervono i preparitivi per il grande ritorno della Castagnata della Servaschina

Tante novità per la Castagnata a Cervasca " Colori, sapori e suoni dell' autunno" XXXIX' sagra dei Pisacan e XXII sagra della "Castagna Servaschina" prevista dal 6 all' 8 ottobre 2023.



Venerdì 6 si inizia con i balli della musica occitana dei Lou Pitakass dalle h.20,30 sotto il tendone a fianco dell' ASL; si prosegue sabato 7 pomeriggio con l'apertura della mostra: "Abbi cura di me - i nostri amici animali e noi" presso la confraternita della Madonna del Carmine in via Roma, a cura dell' associazione Vivere Cervasca; mentre alle ore 18 entrano in scena i funghi, con la XXXIX edizione della Sagra dei Pisacan, a cura dell' associazione AMBAC Cumino di Boves. La sera il grande concerto alle ore 21 di The Beat Circus Rock'N' Roll Beat Band sempre con ingresso gratuito sotto il tendone.



Per entrambe le serate di venerdì (dalle 19) e sabato (dalle 17) musica con dj, vino, birra e truck di street food saranno in piazza per un aperitivo in allegria!



Domenica 8 ad allietare le strade ci sarà la banda musicale filarmonica caragliese "Alessandro Vessella"alle ore 11 Santa Messa con la partecipazione dei rappresentanti di Allos, città francese gemellata con Cervasca.



Tra i tanti espositori di artigianato, handmade, prodotti tipici e associazioni troveremo Loris Gallo di Telecupole sul percorso fiera ad intrattenere i visitatori. Non mancheranno gli elaborati delle classi dell' Istituto comprensivo di Cervasca e dell' Infanzia paritaria "Sorelle Parola" oltre all' esposizione della casa di riposo "Don Romildo Serra". Confermato " svuota solai" per i bambini e ragazzi sulla piazza. Al pomeriggio, ore 16, ci sarà la premiazione per la cura del bosco ad un/una cervaschese che si è particolarmente distinto/a per la cura verso la terra, e a seguire il sorteggio delle tessere del concorso" Io compro qui", iniziativa promossa da alcuni commercianti del territorio cervaschese.



Molto invitanti le cene venerdì 6 e sabato 7 al salone polivalente; la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti-ricorda l'Assessore Nadia Martini-presso la tabaccheria Mattalia a Cervasca o alla tabaccheria di Arlotto a San Defendente con la cauzione di 10€; si potrà scegliere il menù con piatti tipici del territorio, quali castelmagno, castagne, zucche, funghi o quello senza funghi. È previsto anche il menù bambini.



"Ritorna un appuntamento ormai consueto del nostro Comune - continua il vice sindaco e assessore alle manifestazioni Massimo Parola - con grandi novità: serate gastronomiche a tema, vino , birra artigianale e prodotti tipici; non potranno mancare le classiche caldarroste, preparate sul momento dalle associazioni del territorio, le tipiche castagne e la mostra dei Pisacan, a solo un anno dalle 40 candeline".