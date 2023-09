Ein Prosit! Prima botte aperta, il Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023 può cominciare [FOTO]

Si è aperta con la colorata parata inaugurale partita da Piazza Galimberti in direzione Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta e la prima botte di birra aperta con il tradizionale colpo di martello dal vicesindaco della Città di Cuneo Luca Serale il Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023.

Grande colore e grande festa nella sfilata per la Città accompagnati dalla musica bavarese dei Kuni Kumpel, dalla Banda musicale di Boves e dalle performance degli sbandieratori e musici Borgo San Martino di Saluzzo con il gruppo Le Nuvole, dalle majorette “The Scarlet Stars” di Peveragno e delle cheerleader dell’ASD Aster Cheer.

Presente anche il carro originale Paulaner del 1908, arrivato direttamente da Monaco di Baviera e trainato dai caratteristici cavalli da tiro dal manto nero accompagnato nel cammino dai costumi della tradizione bavarese dei giovani che da questa sera e per dodici giorni lavoreranno nella struttura adibita per l’evento.

La kermesse aprirà per tre fine settimana consecutivi fino all’8 ottobre, il giovedì e il venerdì a partire dalle 18, il sabato e la domenica dalle 11. Il Luna Park con ruota panoramica, invece, sarà aperto tutti i giorni dalle 16 e contestualmente, presso l’ area garden dell’Oktoberfest, sarà garantito il servizio bar caffetteria.

L’ampia zona di parcheggio gratuito adiacente al Palazzetto dello Sport di Cuneo sarà a disposizione dei visitatori. Per accompagnare il pubblico dal centro di Cuneo al Palazzetto dello Sport, oltre ai due “Oktoberfest Cuneo Express” sarà attivo il servizio navetta.

I trenini dell’Oktoberfest, per permettere l’accesso al Luna Park, partiranno da piazza Galimberti alle 16 dal lunedì al mercoledì, dalle 18 il giovedì e il venerdì, sempre con rientro a mezzanotte. Per il fine settimana, invece, la partenza è prevista alle 11 e il rientro all’una di notte.

Le navette invece offriranno un maggior numero di corse, con la partenza alle 17 il giovedì e il venerdì, con rientro rispettivamente entro la mezza e le 3 del mattino, il sabato dalle 11 fino alle 3 e la domenica dalle 10 fino alla mezza. Il percorso dei mezzi si snoderà lungo corso Nizza e corso Francia fino al bivio con corso De Gasperi, dove i mezzi svolteranno a destra per raggiungere il Palazzetto dello Sport di via Aldo Viglione. Per salire a bordo sarà sufficiente cercare la fermata, indicata da apposite paline, e aspettare l’arrivo dei trenini o delle navette gratuite.