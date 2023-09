Il 1° ottobre a Bra arriva la nuova edizione di “Da cortile a cortile”

Domenica 1° ottobre 2023 torna a Bra il tradizionale appuntamento con “Da cortile a cortile”, la passeggiata enogastronomica che tappa dopo tappa, dall’aperitivo al dessert, porta i partecipanti alla scoperta di scorci suggestivi della città, talvolta poco noti anche agli stessi cittadini braidesi.

Lo stand per la vendita dei biglietti sarà situato sotto i portici di Palazzo Garrone. Il tour inizia sull’ala di corso Cottolengo, per poi dirigersi a Palazzo Traversa e ancora al Parco della Zizzola, prima di ridiscendere fino ai Giardini del Belvedere e proseguire verso il cortile della Scuola Elementare Rita Levi Montalcini. L’itinerario, che attraversa la parte più antica di Bra, costeggiando in parte il perimetro delle antiche mura della città, termina a Palazzo Garrone. Passeggiando a piedi sarà facile riconoscere i tanti cortili di interesse storico e turistico, che verranno segnalati da apposita cartellonistica. Due le partenze, alle 12 e alle 13.

In ciascuna delle sei tappe i partecipanti potranno gustare diverse prelibatezze locali: in ordine, focaccia con salsiccia di Bra e con pinzimonio; tris di antipasti della tradizione: insalatina di sedano, toma e noci, peperoni con salsa tonnata e frittatina alle erbe; ravioli plin al sugo di arrosto; bollito misto con salse; plateau di formaggi con miele; torta di nocciole con zabaione. I piatti saranno accompagnati da vini di Langhe e Roero. Il costo del pranzo è di 30 euro; ridotto 20 euro per under 12. Info e prenotazioni presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni al numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it .

L’intera città sarà in festa, con attrazioni, musica e giochi in ogni angolo: in piazza XX Settembre i più piccoli potranno divertirsi con giostre e gonfiabili, mentre poco distante, in corso Garibaldi, è previsto il Raduno Nazionale dei maggioloni. In tutte le vie del centro, animate dalla musica delle street band, torna Desbarasuma, con i commercianti che esporranno un banchetto di fronte al proprio negozio.

Numerose sono le possibilità offerte agli amanti della cultura, tra mostre e visite guidate. Il Museo Civico Craveri di Storia Naturale, il Museo del Giocattolo e il Museo Civico di Archeologia, Storia e Arte di Palazzo Traversa saranno aperti dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30; mentre il Museo della Zizzola osserverà l’orario 10-18. Le varie esposizioni in corso in città mettono in dialogo arte e cibo: in particolare, a Palazzo Mathis è visitabile l’esposizione “Art & food. L’incisione nel terzo millennio” (orario continuato 10-18); mentre al Movicentro “Nel nostro piatto” propone un percorso interattivo diviso in aree tematiche, adatto in particolare ai bambini e alle loro famiglie e volto a conoscere meglio ciò che mangiamo (orari 10-19). Inoltre alla Zizzola sarà possibile visitare una mostra sulla bicicletta, con pezzi della collezione di Luciano Cravero, e la mostra dell’Associazione Albedo “La Zizzola – Anima di una città”.

In occasione di “Da cortile a cortile”, l’associazione Zizzola Turismo & Cultura propone l’ultima visita in programma per questa stagione del cortile di Casa Cottolengo, luogo natale di San Giuseppe Benedetto Cottolengo (partenza visite ore 10-11-15 e 16,30; prenotazioni al numero 017244077).

L’ingresso alle mostre e la partecipazioni ai tour guidati sono gratuiti.

Il 1° ottobre è anche il giorno dell’Open Day dell'Istituto Musicale Gandino, che terrà un concerto con gli allievi dei vari corsi sul palco in piazza Caduti per la Libertà alle 17.