Roddi, Francesca Zoccola lascia il Consiglio. A guidare la minoranza Gianni Garabello

Cambiamenti nell’Amministrazione comunale di Roddi, dove l'opposizione al sindaco Roberto Davico fa registrare l’insediamento di un nuovo capogruppo: si tratta di Gianni Garabello, il consigliere che nelle ultime elezioni comunali aveva totalizzato più preferenze personali tra tutti i candidati delle due liste concorrenti.

Ha preso il posto di Francesca Zoccola, ex candidata a sindaco, sconfitta di poche lunghezze da Davico, le cui dimissioni sono state accolte dalla maggioranza nella seduta consiliare del 21 luglio scorso. Una decisione presa per motivi personali e che, oltre a portare alla nomina di un nuovo capogruppo, apre le porte e riporta in Consiglio comunale Mauro Cane.

«Ringraziamo Francesca per quanto fatto finora e per il supporto che continuerà a darci – ha dichiarato il neo capogruppo di opposizione Gianni Garabello - e le auguriamo tutto il bene. Ora, nel ruolo che mi è stato assegnato, porterò avanti un lavoro a favore di circa il 50% della popolazione di Roddi che rappresentiamo, frutto di elezioni che, come sappiamo, sono state quasi a pari merito. Speriamo di poter lavorare per il bene del paese nel modo migliore possibile, vigilando sull’operato di una maggioranza a cui chiedo trasparenza e collaborazione, a partire dall’assegnazione della delega alla commissione elettorale, finora in seno a Francesca Zoccola e ora in via di valutazione, in attesa di trovare una soluzione che possa rappresentare al meglio la popolazione. Chiedo inoltre che venga riassegnata al nostro gruppo di opposizione “siAmo Roddi” la delega di consigliere all’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo. Auguro infine buon lavoro a Mauro Cane, che porta la sua esperienza nel nostro gruppo».