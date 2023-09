Liceo Bodoni di Saluzzo: prima settimana di scuola alla conquista delle vette

Riceviamo e pubblichiamo.

***

L’anno scolastico al liceo Bodoni di Saluzzo si è aperto con un’attività di trekking, proposta a tutte le classi, a cui hanno aderito 35 studenti.

Accompagnata dai docenti Cherasco, Fracchia, Giusiana, Pegone e Viale, l’attività si è svolta nei giorni 12 e 13 settembre.

"Da Saluzzo siamo arrivati a S. Anna di Bellino (1.850 m) – racconta Davide Ciccone della 3A del liceo scientifico tradizionale Bodoni -, dove ci attendevano dei volontari del C.A.I. Sez. Monviso. Abbiamo raggiunto il Colle di Bellino (2.804 m) e il Monte Bellino (2.942 m), situato sul confine tra le valli Maira e Varaita.

Da lì siamo scesi a Chiappera (1.200 m), dove gli esperti del C.A.I. hanno presentato la loro organizzazione. Qui abbiamo cenato e pernottato al Rifugio ‘Campo Base’. Durante la serata la professoressa Giusiana ci ha fornito alcune nozioni di astronomia sul cielo stellato.

Il giorno seguente ci siamo diretti alle sorgenti del Maira (1.623 m), Lago Visaisa (1.900 m), Lago d’Apsoi (2.303 m) e Colle di Villadel (2.627 m). Siamo quindi discesi nel Vallone dell’Oronaye raggiungendo il Colle dell’Oronaye (2.502 m) per arrivare al Colle della Maddalena (1.996 m). Indicativamente il primo giorno è stato affrontato un dislivello di 1.100 m e il secondo di 1.300 m.

Purtroppo il tempo non è stato favorevole durante la seconda tappa, per cui abbiamo camminato per molte ore sotto la pioggia battente. Senza dubbio è stata comunque una bellissima esperienza.

Ci ha permesso di conoscere meglio il nostro territorio e apprezzare la maestosità e bellezza delle Alpi, spostandoci da una vallata all’altra attraverso passi e colli. Abbiamo ben compreso che la salita è faticosa, ma necessaria per raggiungere traguardi importanti e meritevoli.

Grazie alla determinazione e al sostegno reciproco, tutti quanti siamo riusciti a superare la sfida e siamo tornati soddisfatti e orgogliosi della nostra impresa".

Davide Ciccone – 3A, liceo scientifico tradizionale