Auto d’epoca rombano a Santo Stefano Belbo per “Ruote nella Storia”

Domenica 1 ottobre, dalle 8 alle 18, a Santo Stefano Belbo, con ritrovo in piazza Umberto I, avrà luogo la manifestazione “Ruote nella Storia 2023”, tappa cuneese di un vero e proprio tour nazionale rivolto agli appassionati di automobilismo d’epoca.

La kermesse, organizzata dall’Automobile Club Cuneo e dal Club Aci Storico, è sostenuta dal main sponsor Sara Assicurazioni e si svolge con il patrocinio del Comune di Santo Stefano Belbo.

Le iscrizioni rimarranno aperte sino a mercoledì 27 settembre; per partecipare è necessario scaricare l’apposita scheda con il programma completo dal sito web dell’Automobile Club Cuneo www.cuneo.aci.it e inviarla, completa in tutte le sue parti, all’indirizzo e-mail segreteria@acicuneo.it.

Per maggiori dettagli, telefonare al numero 0171/440031 o scrivere a segreteria@acicuneo.it.

"L’Automobile Club Cuneo torna ad organizzare questo evento che nel corso degli anni ha sempre riscontrato un notevole successo – dichiara Francesco Revelli, presidente dell’Automobile Club Cuneo -. Un evento importante che unisce la passione e la cultura delle auto alla valorizzazione territoriale del Belpaese, coniugando il fascino sempiterno dei motori alla bellezza dei borghi e dei luoghi che ‘Ruote nella Storia’ ha il privilegio di attraversare e visitare”.

L’edizione 2023 dell’evento si aprirà alle ore 8 con l’accoglienza degli equipaggi nella piazza centrale di Santo Stefano Belbo e annessa collocazione espositiva delle vetture.

Seguiranno, nell’ordine, l’accreditamento degli equipaggi, la distribuzione delle informazioni sulla giornata, lo svolgimento delle verifiche amministrative e un breve briefing. Prima della partenza, dalle 10.15 alle 11.30 sarà riservata ai partecipanti la possibilità di visitare la Fondazione Cesare Pavese. Alle ore 11.45 prenderà il via il giro turistico con preallineamento all’uscita di piazza Umberto I (direzione corso Piave), punto nevralgico della manifestazione, con presentazione dei singoli equipaggi e delle loro vetture e inizio dell’itinerario mattutino lungo le “Strade del Moscato” (Camo, Pian del Bosco, Valdivilla), fino al rientro in piazza Umberto I.

Alle 13, presso il salone “Franco Gallo” di via Bruno Caccia 24, si terrà il pranzo, al termine del quale saranno consegnate le targhe di partecipazione agli iscritti. Dalle 15.30, invece, “Ruote nella Storia” si focalizzerà sullo svolgimento di prove pratiche di guida su un circuito ad anello; in alternativa, sarà possibile effettuare un secondo giro turistico, sul versante opposto delle colline visitate durante la mattinata (località Robini, Seirole, Rocchea, San Grato e ritorno in piazza Umberto I). Alle 18 calerà ufficialmente il sipario sull’appuntamento.

Le immagini della giornata saranno trasmesse – in data ancora da definire – su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e su ACI Storico Magazine.Possono essere iscritte alla manifestazione tutte le vetture il cui modello sia previsto nella “Lista di salvaguardia” di ACI Storico (auto con anzianità tra i 20 e i 29 anni) o nell’elenco ACI Storico (auto con anzianità tra i 30 e i 39 anni) pubblicate sul sito del Club o qualsiasi auto con anzianità superiore ai 40 anni. All’atto dell’iscrizione, oltre a compilare il modulo d’adesione, è necessario versare la quota di 50 euro a persona, indicando altresì il numero della tessera Aci in possesso (è possibile sottoscriverla anche il giorno dell’evento), libretto di circolazione, assicurazione Rc e patente di guida in corso di validità.

L’elenco delle vetture storiche inserite nella lista Aci Storico può essere consultato al link www.clubacistorico.it/lista-di-salvaguardia.html.