Europei ciclismo strada: Matteo Sobrero 20° nella cronometro individuale

Ventesimo posto per Matteo Sobrero nella cronometro individuale che ha segnato il suo esordio agli Europei di ciclismo su strada in terra olandese.

Il corridore di Montelupo Albese ha completato la sua prova in 33’44” mentre l'altro azzurro Mattia Cattaneo si è piazzato al quinto posto, a1'13" dal vincitore Joshua Tarling, nuovo campione europeo.

Secondo lo svizzero Stefan Bissegger (a 42"92), sul terzo gradino del podio Wout Van Aert (a 43"14).

Sobrero già proiettato alla prova odierna, il mixed team relay, come dimostrano le dichiarazioni post gara pubblicate da Federciclismo: "Prova interlocutoria. Sapevo di non essere al massimo ma era importante gareggiare in vista di domani."