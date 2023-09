Racconigi Cycling Team: l'ultimo impegno stagionale sarà il “Memorial Valeria Cappellotto"

Ultimo impegno stagionale per il Racconigi Cycling Team, che nella mattinata di domenica 24 settembre sfiderà le avversarie nell’ottava edizione del “Memorial Valeria Cappellotto”, gara riservata alla categoria donne junior in programma nel cuore di Sarcedo, in provincia di Vicenza, ed abbinata al quinto “Memorial Giancarlo Pigato”.

87,1 i chilometri totali di gara, spalmati lungo le strade del tradizionale circuito cittadino, lungo 8710 metri con tratto finale in leggera salita, da ripetere per 10 volte.

Ritrovo, operazioni preliminari, partenza, fissata per le ore 10:00 in punto, ed arrivo sono collocati in via Roma, nei pressi del Comune di Sarcedo (VI).

Per l’ultima trasferta di questa intensa stagione agonistica il team manager Claudio Vassallo, con il prezioso supporto tecnico di Camilla Vassallo, di Luca Mesce e di Antonio Vassallo, potrà contare sulle prestazioni di: Irene Cagnazzo, in eccellenti condizioni di forma dopo il trionfo nella seconda prova del “Giro delle Marche in Rosa” e la seconda piazza nella classifica generale finale, Arianna Giordani, dominatrice in stagione del “Trofeo Bussolati Asfalti” di Bianconese di Fontevivo (PR) e settima classificata nella prova d’apertura del “Giro delle Marche in Rosa”, Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros, Asia Rabbia, nona classificata nella cronometro individuale di Recanati (MC) al “Giro delle Marche in Rosa”, Elisa Roccato, terza classificata sulle strade di San Miniato (PI), ed Alessia Sgrisleri.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “MEMORIAL VALERIA CAPPELLOTTO - MEMORIAL GIANCARLO PIGATO” A SARCEDO (VI):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce