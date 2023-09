A Cuneo segnali stradali modificati ad opera d’arte parlano di pace, ambiente e diritti nello stile di Clet Abraham [FOTO]

Da questa mattina, giovedì 21 settembre, sono comparsi a Cuneo alcuni adesivi applicati su diversi segnali stradali. Al momento sono visibili nell’area di Largo Giovanni Barale e via XX settembre.

La mano sembra proprio quella di Clet Abraham le cui opere sono visibili in tantissimi centri in tutta Italia, ma anche in Europa.

Chissà che in giornata non compariranno altre opere in giro per la Città.