Buona lettura dal Caffè Letterario di Bra con “Pioggia sottile” di Luis Landero

Per chi ama i classici, le storie di famiglia e immergersi in un’atmosfera quasi senza tempo, “Pioggia sottile” di Luis Landero (Fazi Editore) è un romanzo da non perdere. A Madrid vive una famiglia come tante: una madre vedova ormai anziana, tre figli adulti. La madre fra poco compirà ottant’anni e, per l’occasione, l’unico figlio maschio vuole organizzare un pranzo che riunisca tutti. Ma le sorelle non ci stanno: ha forse dimenticato che non si parlano più da mesi? In effetti, a ben guardare la situazione è tutt’altro che idilliaca.



Nel tempo, malumori e risentimenti di ogni sorta hanno logorato i rapporti, in un groviglio di accuse reciproche che sembra inestricabile: la gelosia fra le due figlie, il loro comune rancore verso il fratello, ma anche verso la madre, colpevole di aver sempre preferito lui. All’annuncio di questo pranzo imminente, i problemi tornano a galla e ognuna delle donne di famiglia cerca un’alleata in Aurora, l’irreprensibile nuora e cognata che suo malgrado è diventata la confidente di tutti ed è costretta a trascorrere le giornate al telefono ascoltando le loro lamentele. Cosa che comincia a pesarle più di quanto potesse immaginare… Si può parlare di tutto con i propri cari? Nessun racconto è innocente, tantomeno lo è quello che ci raccontiamo sulla nostra famiglia.



“Pioggia sottile” di Luis Landero è uno di quei romanzi che “parte piano”, quasi dolcemente; per iniziare a fregarti già verso la metà, quando capisci di essere finito in una matassa di relazioni familiari impossibili da districare, e nella tela di conflitti mai risolti nei quale rimanere intrappolato. Per ritrovarti tra le mani un finale inatteso e decisamente amaro. «C’è qualcosa nelle parole che, di per sé, comporta un rischio, una minaccia, e non è vero che il vento se le porta via facilmente come dicono. E capita, ogni singola volta, che le storie o le parole riemerse dagli oscuri anfratti della memoria tornino con intenzioni bellicose, cariche di rimostranze, bramando rivendicazione e discordia».



Originale, crudo e spietato. “Pioggia sottile” è assolutamente da leggere.