Cuneo Granda Volley, dopo Honda due co-title sponsor: arrivano Olivero srl e Acqua S.Bernardo

Nella foto in alto: da sinistra Mattia Olivero, Gianpaolo Olivero, Marco Olivero e Lorenzo Olivero di Olivero Impianti srl. Sotto: Antonio Biella, direttore generale Acqua S.Bernardo

Dopo il gran colpo di Honda Motor Europe Ltd. Italia, fresco main sponsor di Cuneo Granda Volley ecco un’altra grande novità per la società dei presidenti Bianco e Manini.

Accanto al prestigioso marchio nipponico ci saranno ben due co-title sponsor per la stagione ormai alle porte. Sono Olivero Srl e Acqua S.Bernardo, una prestigiosa new entry e un'importante conferma, entrambe eccellenze del tessuto imprenditoriale della provincia Granda.

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: si chiamerà dunque così la formazione che porterà il nome di Cuneo nei palazzetti del massimo campionato femminile nella stagione 23/24.

Presente sul mercato dal 1987, la Olivero srl ha sede a Fossano e si occupa di progettazione elettrica e meccanica, costruzione, montaggio e manutenzione, automazione e robotica, piping di impianti, logistica integrata e intralogistica. Ad oggi conta oltre 200 dipendenti ed è presente in 4 paesi: Italia, Stati Uniti, Regno Unito e Senegal.

“Essendo presenti da oltre quarant’anni in provincia di Cuneo, siamo attenti alle iniziative che il territorio ci dà la possibilità di sviluppare – spiega così la nuova partnership con la pallavolo cuneese il ceo di Olivero srl, Gianpaolo Olivero -. Siamo quindi lieti e fieri di poter supportare un'eccellenza sportiva come la Cuneo Granda Volley, espressione di uno sport sano, aggregativo e di nobili principi. Auguriamo a tutto il team una stagione ricca di emozioni e di successi, da costruire giorno dopo giorno in palestra con passione e abnegazione”.

Per Acqua S.Bernardo si tratta invece di un ritorno in qualità di co-title sponsor, anche se l’azienda garessina non ha mai cessato di essere accanto a Cuneo Granda Volley.

Spiega Antonio Biella, direttore generale di Acqua S.Bernardo: “Abbiamo scelto di essere accanto alla Cuneo Granda Volley, e di sostenere lo sport, perché crediamo che ogni imprenditore debba impegnarsi nel suo ruolo sociale, reinvestendo sul territorio.

Anche per questo siamo orgogliosi di sostenere i colori biancorossi della Cuneo Granda Volley dal 2015, affiancati dai grandi partner. Crediamo fortemente nel valore dello sport e della sua ricaduta positiva sul territorio, in termini di promozione di uno stile di vita sano, e di valori educativi nelle generazioni più giovani. Da nove stagioni S.Bernardo è su questa importante maglia, a testimonianza della nostra presenza attiva e positiva sul territorio, in continuità con la nostra storia. Insieme siamo pronti a centrare nuovi, ambiziosi obiettivi”.

Intanto la squadra continua la preparazione in vista dell'avvio del campionato che le ragazze di Massimo Bellano giocheranno in trasferta, a Villafranca Piemonte, contro Pinerolo. Il coach ora ha la squadra al completo: al gruppo si è unita nella giornata di ieri, mercoledì 20 settembre, anche la centrale Anna Hall.

Due i test match previsti nei prossimi giorni: giovedì 21 al PalaManera di Mondovì (ore 17,30, ingresso libero) la replica dell'allenamento congiunto con la LPM BAM Mondovì di giovedì scorso, sabato 23 al Pala Bus Company una nuova anteprima della sfida del debutto in campionato contro la Wash4Green.