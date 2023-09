Volley Femminile: buon test d'allenamento per Cuneo e Mondovì

La Honda Olivero San Bernardo Cuneo e la Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio si sono ritrovate al PalaManera per un secondo allenamento congiunto nell'arco di una settimana. Un test sotto certi versi fotocopia di quello visto giovedì scorso al palazzetto di San Rocco Castagnaretta, a cominciare dall'esito finale di 3-1 in favore del Cuneo.

Gatte sornione in partenza e molto fallose al servizio. E così, come sette giorni prima, sono state le Pumine di Gazzotti a passare in vantaggio grazie alla maggiore determinazione messa in campo. La risposta delle Gatte non si è fatta attendere e il Cuneo è riuscito a sovvertire il trend fino al 3-1 definitivo. Note positive anche oggi per entrambe le formazioni e occasione per avvicinarsi sempre più al ritmo partita.

Tornando all'andamento del test, ottimo primo set per la Lpm, attenta in difesa e concreta in attacco. Pumine incisive anche al servizio, grazie soprattutto alla battuta di Clara Decortes. Gatte spesso imprecise, sia in difesa che in attacco. Risultato? Padrone di casa brave a chiudere sul 25-19. Coach Bellano chiama la sveglia e il Cuneo entra in campo con un piglio diverso. Gatte molto più attente in fase difensiva e ficcanti sottorete soprattutto grazie agli attacchi di Haak. Il secondo set si è chiuso sul 20-25.

Emozioni ed equilibrio nel terzo parziale, chiuso sul 26-28. Girandola di cambi e quarto set che si chiude sul 17-25. Da segnalare che la Lpm domani scenderà nuovamente in campo, alle ore 17, per ospitare al PalaManera la formazione francese del Vbc Chamalieres. Nel week-end, invece, Pumine in campo a Castellanza per un torneo di beneficienza con Albese Como, Futura Busto Arsizio e Picco Lecco.