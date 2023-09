Malgioglio: "Vi spiego questa 'Vita Porno' in cui siamo immersi oggi"

(Adnkronos) - “Il titolo, ‘Vita Porno’, può suonare molto forte, ma è esattamente quel che sta succedendo adesso, quel che stiamo vivendo in questi tempi, fra gente in guerra e gente costretta a migrare. Vuole essere soprattutto un grido d’allarme, al di là del titolo che non presuppone nulla di ‘hard’ ma vuole essere una metafora: è una bellissima canzone d’amore più che di rabbia ed è meraviglioso avere Bungaro accanto a me”. E’ quanto racconta Cristiano Malgioglio, intervistato dalla AdnKronos, a proposito del suo ultimo brano.

“Abbiamo tutti e due un’anima artistica e musicale: trovo molto bello l’accoppiamento delle nostre due voci, un cantautore serioso e un autore musicale diciamo un po’ colorato…”, osserva Malgioglio, che si conferma fra i giurati, assieme a Giorgio Panariello e Loretta Goggi, del programma ‘Tale e Quale Show’ che ripartirà domani in prima serata su Rai1, sempre condotto da Carlo Conti.

“Nel video, ho preso ragazzi dalla strada, fra la gente comune; e poi, c’è il mio cameo in cui interpreto una diva inglese. E il cappello che indosso nel video era quello di Joan Collins - attrice inglese e già sex-simbol di Hollywood - da me acquistato quattro anni fa a Londra”, rivela Cristiano Malgioglio. (di Enzo Bonaiuto)