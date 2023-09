Meteo oggi, pioggia da Milano a Roma: temperature giù

(Adnkronos) - Pioggia e temporali oggi 21 settembre su buona parte dell'Italia. Il maltempo investe il Nord e arriva al Centro, da Milano a Roma. Dopo giorni di caldo, come annunciato dalle previsioni ecco il primo assaggio di autunno con precipitazioni diffuse e un primo calo delle temperature nella giornata del 21 settembre. Il maltempo sarà particolarmente intenso al Nord, con pioggia e vento tra Lombardia e Liguria, con la possibilità di grandine. Le condizioni instabili si estenderanno anche al Centro, con pioggia in agguato su Toscana e Lazio, come dimostra l'acquazzone notturno che ha aperto la giornata su Roma.

Il sole, con temperature di stampo estivo, caratterizza il quadro meteo man mano che ci si spinge verso Sud: il caldo resiste nel Meridione, con temperature superiori alla media considerato il periodo.