Moda, Doppio (McArthurGlen): "Noi pionieri del Designer outlet in Italia"

(Adnkronos) - “Il nostro gruppo è stato un pioniere nel settore del Designer outlet in Italia. Oltre 20 anni fa abbiamo introdotto questo concetto innovativo, partendo dall’idea che da noi è possibile trovare brands primi in luxury a prezzi scontati che vengono da collezioni degli anni precedenti". Lo ha detto la Managing Director Italy di McArthurGlen, Donatella Doppio, a margine della conferenza stampa per la celebrazione per i 20 anni di Castel Romano Designer Outlet tenutosi presso l’outlet presente alle porte di Roma. "Quello che ha fatto e che farà la differenza, però, è il concetto di intrattenimento. Il nostro Designer outlet, infatti, è sia un luogo dove fare shopping sia un posto dove ci si può intrattenere per trascorrere una giornata piacevole in compagnia", sottolinea.

“Dalla recente ricerca '2003-2023 Fashion Inside', promossa dal primo Osservatorio McArthurGlen, è emerso che il retail fisico è preponderante, ma quello che sta assumendo un ruolo definitivo nella scelta del consumatore è tutto quello che ha a che fare con la sostenibilità – ha continuato Doppio -. E' per questo che continuiamo ad investire sull'ambiente, tramite diverse iniziative come quella che presentiamo per festeggiare i 20 anni di Castel Romano e cioè l’Oasi affiliata al Wwf per McArthurGlen”.