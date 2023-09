Moda, Liverani (Doxa): "Con Fashion Inside scattata fotografia su atteggiamenti italiani"

(Adnkronos) - "La ricerca '2003-2023 Fashion Inside' ha lo scopo di fare una fotografia di quelle che sono gli atteggiamenti nei confronti della moda e dello shopping, andando a ricostruire quelli che sono stati gli ultimi vent’anni di stile e quali sono state le icone che più hanno segnato la moda in Italia". Lo ha detto la Responsabile dei Progetti Speciali in Doxa, Cristina Liverani, a margine della conferenza stampa per la celebrazione per i 20 anni di Castel Romano Designer Outlet tenutosi presso l’outlet presente alle porte di Roma. "Con la ricerca, quindi, abbiamo raccontato quelli che sono gli atteggiamenti nei confronti dello shopping, ma anche la realtà e la dialettica continua tra gli aspetti razionali e gli aspetti emozionali che contraddistinguono un po’ tutto quello che è il percorso che caratterizza il consumatore e che va dal momento dell’acquisto fino a quello della scelta di quello che più adatto da indossare in ogni occasione", aggiunge

"Dai dati emerge che la sostenibilità è sicuramente importante e rilevante anche quando parliamo di shopping e abbigliamento – continua Liverani -. Questa viene perlopiù ricondotta al vivere e alle collezioni degli anni precedenti come un modo di ridurre gli sprechi. ma no solo, si pone molto l'attenzione per quella che è la composizione dei materiali di quello che si va ad indossare".