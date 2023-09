A Montemale con Bordiga per la festa della raccolta del ginepro. Super ospiti i Lou Dalfin

Bordiga, dopo il grande successo di Cocktail Fair, dove è stato partner insostituibile con i suoi distillati, torna a far parlare di sè e del suo legame con le terre alte per un evento molto atteso: la Festa della raccolta del ginepro a Montemale, zona dove questo arbusto dalle infinità proprietà benefiche cresce rigoglioso.

Una giornata che si celebrerà il prossimo 30 settembre, prendendo il via alle 8 con la colazione offerta da Bordiga, privilegio riservato ai soli iscritti. Si potrà vivere da vicino il rito della raccolta di questa bacca così importante, ingrediente del gin, tra i prodotti più amati e apprezzati del beverage italiano e mondiale.



Non mancherà la grande musica, perché nel pomeriggio i Lou Dalfin animeranno la festa con le sonorità occitane che li hanno resi amati a livello internazionale. Guidati da Sergio Berardo, i Lou Dalfin faranno cantare e ballare i raccoglitori di ginepro.

Ma come non perdersi questa giornata in natura, musica, beverage e divertimento? E' necessario iscriversi alla pagina https://festadelginepro.it/



Dalle 8, dopo la colazione, suddivisi in una ventina di gruppi, ciascuno con una guida, si verrà dotati di borsa, paletta e guanti e si inizierà la raccolta, da effettuarsi rigorosamente a mano. Alle 12 è prevista la pesata del raccolto: il gruppo più zelante riceverà un premio targato Bordiga.



Poi sarà il momento del pranzo, offerto ai partecipanti (per tutti gli altri è previsto un costo di 25 euro) e poi, dalle 15.30, pomeriggio di danze e canti con i Lou Dalfin, senza dimenticare l'aperitivo a base di Occitan.



Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento dei 250 partecipanti, che potranno vivere una giornata davvero unica e originale, assaporando i prodotti locali e il beveraggi di qualità di Bordiga, che con questo evento evidenzia ancora di più il suo legame con il territorio e soprattutto con le valli, da dove arrivano gli ingredienti che rendono i distillati Bordiga tra i più richiesti e amati sul mercato. Tra questi ingredienti, il prezioso ginepro.



Una festa da non perdere, il prossimo 30 settembre a Montemale. Basta iscriversi e aver voglia di vivere una giornata decisamente originale, grazie a questo appuntamento voluto da Bordiga per far avvicinare gli appassionati ad un evento forse non abbastanza considerato ma di estrema importanza per capire come nasce il gin.

Conto alla rovescia, dunque, per questo bellissimo evento... e, possiamo già svelarlo, per un nuovo appuntamento con Cocktail Fair, in versione prenatalizia.